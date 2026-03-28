Maraşlı ustalarından elinden çıkıyor. Hem sağlıklı hem dayanıklı. Egzamayı önlüyor
28.03.2026 11:47
İHA
Kahramanmaraş'ın tescilli kültürel mirasları arasında yer alan yemeni, yüzyılları aşan geçmişi ile dikkat çekiyor.
Osmanlı'dan günümüze uzanan bu geleneksel ayakkabı, Kahramanmaraş’taki kent merkezinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'daki köşger ustaları tarafından üretilmeye devam ediyor.
Ata mesleğini sürdüren yemenici ustalarından Osman Kalaycı, 44 yıldır aynı dükkanda yemeni imal ettiğini belirterek, bu zanaatın kuşaktan kuşağa aktarılan bir emanet olduğunu söyledi.
''TARİHİ YAPIMLARDA SIKLIKLA TERCİH EDİLİYOR''
Kalaycı, "Doğal oldukları için ayakta terleme ve mantar yapmazlar. Vücuttaki statik elektriği, yere verme özellikleri vardır. Yemeni, Osmanlı döneminde saraylarda ve savaş meydanlarında da kullanılırdı. Özellikle Osmanlı konulu film ve diziler için ürettiğimiz postallar bulunuyor. Tarihi yapımlarda bu ürünler sıkça tercih ediliyor" diye konuştu.
Son yıllarda vatandaşların fabrikasyon ve sentetik ürünlerden uzaklaşmaya başladığını dile getiren Kalaycı, doğal ve sağlıklı ürünlere yönelişin yemeniyi yeniden gündeme taşıdığını söyledi.
Avrupalıların doğal giyime daha fazla önem verdiğini kaydeden Kalaycı, gurbetçi müşterilerinin de yemeni satın aldıklarını belirterek, "Yağışlı bölgelerde yaşamalarına rağmen uzun süre giyebiliyorlar. Çünkü ayaklarının rahatladığını hissediyorlar. Elektriği yere vermesi, egzama ve mantar yapmaması büyük avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Gençlerin de yemeniyi hem görselliği hem de konforu nedeniyle tercih etmeye başladığını aktaran Kalaycı, günümüzde deri kullanımının azalmasının ayak sağlığını olumsuz etkilediğini savundu. "İmitasyon deri adı altında satılan sentetik ürünler gerçek deri sanılıyor. Oysa gerçek deri ayakta kaşıntı, mantar ve egzama yapmaz. İnsanlar bunu giydikçe fark ediyor" dedi.
Film yapımcılarının da Kahramanmaraş yemenisine ilgi gösterdiğini belirten Kalaycı, "Osmanlı konulu yapımlarda kullanılan ayakkabıların önemli bir kısmı buradan gidiyor. Bu yapımlar sayesinde insanlar yemeninin Kahramanmaraş'ta üretildiğini öğrendi. Şu anda kentte bu mesleği sürdüren iki atölye var. Orijinal yemeni Kahramanmaraş'ta üretilir ve tescili de buraya aittir" şeklinde konuştu.
