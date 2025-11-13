Maraş'ta yarım asırlık gelenek: Un ve bulgur üretiminde kullanılıyor
13.11.2025 14:50
İHA
Kahramanmaraş'ta yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren taş değirmenler, mahalle kültürünün en önemli unsurlarından biri olarak yaşamaya devam ediyor.
Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde 50 yılı aşkın süredir çalışan taş değirmenlerde, geleneksel yöntemlerle un, bulgur ve dövme üretiliyor.
Vatandaşlar, özellikle katkısız ve doğal ürünler elde etmek amacıyla bu değirmenlere yöneliyor. Yaz aylarında başlayan üretim sezonu kasım ayına kadar sürerken, mahalle halkı bu sürede değirmenlere yoğun ilgi gösteriyor. Değirmen esnafı Yavuz Taş ise mesleğin artık bitme noktasına geldiğini belirterek ‘’Çırak bulmak çok zor'' dedi.
Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak, değirmenlerin geçmişle bağ kuran önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti. Gürbak, "Değirmen kültürü artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Eskiden her mahallenin mutlaka bir değirmeni olurdu. Ancak son yıllarda fabrikasyon sistemine geçilince birçok değirmen kapandı" diye konuştu.
