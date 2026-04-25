"Mardin canavarı" olarak biliniyor. Tarlada 60, pazarda 100 TL'ye satılıyor
25.04.2026 16:00
İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde bezelye hasadı başladı. Ürün, pazarda kilosu 100 liraya alıcı buluyor.
5 dönüm arazide üretim yapan Orhan Adır, verimin yüksek olması nedeniyle hasadı "güle oynaya" yaptıklarını belirtti.
Bezelyeyi doğal yöntemlerle yetiştirdiğini vurgulayan Adır, "25 Ekim'de ekimini yaptık, 21 Nisan'da hasada başladım. Gübre kullanmadım. Taneleri iri ve dolgun. İçinde 9'lu, 11'li taneler var" dedi.
Ürünün satışına da değinen Adır, "Kilosunu köylü yesin diye tarlada 60 liradan satıyorum. Adana'da pazarda 100 liraya satılıyor. Talep çok, günlük topluyoruz ve hemen satıyoruz'' şeklinde konuştu.
10 gün sonra ikinci hasadın olacağını aktaran Adır, dönümden yaklaşık 800 kilo verim aldıklarını ve bu tohumun ‘Mardin canavarı' olarak bilindiğini söyledi.
Yüksek verim ve uygun fiyatla dikkat çeken Kozan bezelyesi, hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de vatandaşın ilgisini çekti.
Bezelye, serin iklim koşullarına dayanıklılığı ve toprağa sağladığı azot katkısıyla tarımsal üretimde kritik bir rol oynuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, doğru ekim teknikleri uygulandığında bezelye üretimi hem sofralık hem de sanayilik amaçla yüksek verim sağlayabiliyor.
Bezelye yetiştiriciliğinde en kritik unsur ise zamanlama.
Serin havayı seven bu bitki için bölgelere göre şu takvim izleniyor:
Akdeniz ve Ege bölgeleri: Kışlık üretim için Kasım ve Aralık ayları idealdir.
Orta Anadolu ve iç bölgeler: Yazlık üretim için Şubat sonu ile Nisan başı arası ekim yapılması önerilir.
