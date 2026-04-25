"Mardin canavarı" olarak biliniyor. Tarlada 60, pazarda 100 TL'ye satılıyor

Bezelye, serin iklim koşullarına dayanıklılığı ve toprağa sağladığı azot katkısıyla tarımsal üretimde kritik bir rol oynuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, doğru ekim teknikleri uygulandığında bezelye üretimi hem sofralık hem de sanayilik amaçla yüksek verim sağlayabiliyor.

Bezelye yetiştiriciliğinde en kritik unsur ise zamanlama.

Serin havayı seven bu bitki için bölgelere göre şu takvim izleniyor:

Akdeniz ve Ege bölgeleri: Kışlık üretim için Kasım ve Aralık ayları idealdir.

Orta Anadolu ve iç bölgeler: Yazlık üretim için Şubat sonu ile Nisan başı arası ekim yapılması önerilir.