Mardin'de 72 yaşındaki son sepet ustası geleneği yaşatmaya çalışıyor

23.12.2025 14:08

AA

Mardin'de yaşayan 72 yaşındaki Halil Yaşar, sepet örerek geçimini sağlıyor.

Nusaybin ilçesinin Akarsu Mahallesi'nde yaşayan Halil Aşar, ekmeğini ördüğü sepetlerden kazanıyor. Bu geleneksel sepetler bölgede halkı tarafından uzun yıllardan beridir kullanılıyor.

Mardin'de 72 yaşındaki son sepet ustası geleneği yaşatmaya çalışıyor 1
Sepetçiliğe gönül veren Aşar ise Mardin'de bu mesleği icra eden son ustalardan biri. 

Mardin'de 72 yaşındaki son sepet ustası geleneği yaşatmaya çalışıyor 2
Mardin Nusaybin'de ise sepetçilik yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aşar buna rağmen hala bölge halkının ihtiyacını karşılamak için bu sepetleri yapmaya devam ediyor. 

Mardin'de 72 yaşındaki son sepet ustası geleneği yaşatmaya çalışıyor 3
Aşar mesleğin unutulmaya başlamasına rağmen hala hem baba mesleğini hem de bölgenin kültürel miraslarından olan sepetçiliği ayakta tutmaya çalışıyor.

