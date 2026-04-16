Mardin'de tarihi sit alanında çökme yaşandı

16.04.2026 15:01

AA

Mardin'de yoğun yağış sonrası tarihi sit alanı içerisinde bulunan yolun bazı kısımları ve bir istinat duvarında çökme yaşandı.

Artuklu ilçesinde etkisini gösteren yoğun yağışların ardından, tarihi sit alanı içine yer alan Medrese mahallesindeki yolun bazı bölümleri ve bir istinat duvarında çökme oldu. Mahalle sakinlerinden Haluk Karadeniz, şehirde etkisini gösteren yağışlardan sonra mahallelerinde çökme yaşandığını belirtti.

Sabah saatlerinde gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, çökmenin yağıştan kaynaklanan sızıntılardan meydana geldiğini anlatırken gerekli talimatların verilerek kısa sürede onarma çalışmalarının da başlayacağını ekledi.

ONARMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Artuklu Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin çökmenina ardından hasarları onarmak amacıyla çalışmalara başladığını belirtti. 

 

Belediye yetkilileri de çökmenin yaşandığı alana gelerek gerekli incelemelerde bulundu.

