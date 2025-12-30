Marmaris'te Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolye bulundu
30.12.2025 14:58
AA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Amos Antik Kenti'nde "Tanrıça İştar" betimlemeli olduğu değerlendirilen gümüş kolye gün ışığına çıkarıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 2022 yılında kazı statüsü verilen Amos Antik Kenti'ndeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında destekleniyor.
Asarcık Tepesi'nde konumlanan antik kentte, 2025 yılında aralıksız süren kazı çalışmalarına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlık ediyor.
Bu yılki kazılarda tiyatro yapısının orkestra alanında çevre düzenlemesi yapılırken, sivil konutlar sektöründe de çalışmalar yürütüldü. Ayrıca Apollon Samnaios Tapınağı'nda bitki örtüsü ve moloz temizliği gerçekleştirildi.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, kazılarda her yıl heyecan verici yeni bulgularla karşılaştıklarını söyledi.
Bu yılki kazılarda Asur tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolyeye rastladıklarını belirten Gürbüzer, "Kolyenin üzerinde tanrıça İştar'ın sembolü (atribütü), aslan figürü ve sekiz köşeli yıldız bulunuyor" dedi.
İştar'ın Sümerler'de "İnanna", daha sonraki dönemlerde ise Asur'da "İştar" adıyla bilindiğini ifade eden Gürbüzer, “Yeni buluntu, Amos'un özellikle kültürel, ekonomik ve ticari açıdan önemli bir güce sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendirildi” dedi.
Erken dönemlere ait buluntuların kentin tarihi hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirten Gürbüzer, Amos'un ekonomik ve kültürel açıdan kayda değer bir güce sahip olduğunu vurguladı.
Amos kazılarının çok yeni olduğunu belirten Gürbüzer, 2026 yılı kazı çalışmalarının sivil yapılar ile Apollon Samnaios Tapınağı'nda devam edeceğini kaydetti.
Amos Antik Kenti'ndeki ilk kazılar 1948 yılında G. E. Bean tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda, kentin kiraya verdiği topraklara ait kira kontratlarının bulunması, Amos'un bilim dünyasında tanınmasını sağladı.
