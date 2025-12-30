Marmaris'te Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolye bulundu

Bu yılki kazılarda tiyatro yapısının orkestra alanında çevre düzenlemesi yapılırken, sivil konutlar sektöründe de çalışmalar yürütüldü. Ayrıca Apollon Samnaios Tapınağı'nda bitki örtüsü ve moloz temizliği gerçekleştirildi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, kazılarda her yıl heyecan verici yeni bulgularla karşılaştıklarını söyledi.

Bu yılki kazılarda Asur tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolyeye rastladıklarını belirten Gürbüzer, "Kolyenin üzerinde tanrıça İştar'ın sembolü (atribütü), aslan figürü ve sekiz köşeli yıldız bulunuyor" dedi.