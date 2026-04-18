Marul üreticisi mutlu. Mahsul eken kazandı, 35 TL'ye tarladan satılıyor
18.04.2026 10:53
İHA
Bursa'da kıvırcık marulun fiyatı yükseldi. Fiyatlar başta üreticiyi memnun etse de geçen yılın zararı sebebiyle bu yıl ekim yapmayan üreticiyi de pişman etti.
Gürsu ve Kestel ilçelerinde yoğunlaşan marul üretiminde, hasatı yapılan ürünler yoğun ilgi görüyor. Akdeniz bölgesindeki sağanak yağışların seralarda hasara yol açması ve geçen yıl zarar eden çiftçilerin bu yıl ekim yapmaması, piyasadaki arzı düşürerek fiyatları da arttırdı.
Iğdır mahallesinin genç üreticilerinden Yunus Ciğan, sosyal medyada marulun fiyatının düştüğü üzerine yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, marulun bu yıl iyi fiyata satıldığını söyledi.
25 İLA 35 TL
Uzun yıllardır marul üreticiliği yapan Ciğan, 2026'da fiyatların 25 ila 35 TL arasında seyrettiğinin altını çizdi. Geçen yıl yaşanan ekonomik kayıplar bu yıl üreticilerin kararını da etkiledi. Ciğan, geçen yıl mahsullerin tarlada çürümesi nedeniyle bu yıl birçok üreticinin ekim yapmadığını ve şu an marul fiyatlarının yükselmesiyle de ekim yapmayan üreticilerin pişman olduğunu söyledi.
UCUZ ÜRETİM DEVRİ KAPANDI
Üretici, tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin yüksekliğini işaret ederken, ucuza üretim devrinin de kapandığının altını çizdi.
Mazot, ilaç ve gübre fiyatlarının yanı sıra işçilik maliyetlerinin de hızla arttığını belirten Ciğan, "Şu anda işçilere yarım gün için 750 lira yevmiye veriyoruz, yazın bin TL olacağı söyleniyor. Mazot fiyatları bu seviyelerdeyken kimse tarımda ucuz üretim beklemesin" diye konuştu.
