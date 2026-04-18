Marul üreticisi mutlu. Mahsul eken kazandı, 35 TL'ye tarladan satılıyor

Uzun yıllardır marul üreticiliği yapan Ciğan, 2026'da fiyatların 25 ila 35 TL arasında seyrettiğinin altını çizdi. Geçen yıl yaşanan ekonomik kayıplar bu yıl üreticilerin kararını da etkiledi. Ciğan, geçen yıl mahsullerin tarlada çürümesi nedeniyle bu yıl birçok üreticinin ekim yapmadığını ve şu an marul fiyatlarının yükselmesiyle de ekim yapmayan üreticilerin pişman olduğunu söyledi.