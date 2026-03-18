Medeniyetler Beşiği turistlerin uğrak noktası oldu. 450 bin ziyaretçi ağırladı, hedef 1 milyon
18.03.2026 13:13
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Kars Ani Ören Yeri, her yıl daha fazla ziyaretçi çekiyor.
Tarih boyunca birçok devletin hüküm sürdüğü ve geçmişte de Hristiyan ve Müslümanların beraberlik içinde yaşadığı ören yerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğinde yapılan kazı çalışmaları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Böylelikle Ani, her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla da dikkat çekiyor.
BİR YILDA 450 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI
Son yıllarda yerli turistlerin beraberinde yabancı turistleri de ağırlayan Ani, geçen yıl rekor sayılabilecek düzeydeki 450 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Kars'ın son yıllarda turizm anlamında ülkenin en gözde şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ
Arslan; Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü ve şehir merkezindeki tarihi yapıları, Kars'ın zengin kültürü ve Ani Ören Yeri'nin önemli destinasyon merkezleri arasında yer aldığını ifade etti. Ani'nin Karslılar için önemli bir yer olduğunu söyleyen Arslan, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarımızla birlikte ziyaretçi sayısını 1 milyon civarına taşımayı hedeflediklerini belirtti.
AMAÇ ANİ'Yİ ETKİN BİR KONUMA GETİRMEK
"Geleceğe Miras" projesi kapsamında kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Arslan, arkeolojik kazılar ve çalışmalarla kültürel, tarihsel ve arkeolojik anlamda Ani'yi turizmde daha etkin bir konuma ulaştırmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
"SULTAN ALPARSLAN'IN BİZANSI YENDİĞİ SAVAŞ MEYDANI"
Ani Ören Yeri'nin son dönemlerde daha göz önünde ve uğrak bir nokta haline geldiğini anlatan Arslan, Ani'nin Anadolu'daki Türk-İslam tarihi için çok kıymetli bir yer olduğunu belirtti. Arslan sözlerinin devamında Ani'nin öneminden şöyle bahsederek devam etti:
"Sultan Alparslan'ın Bizans'la karşılaştığı ilk savaş meydanı, Bizans'ı yendiği ilk savaş meydanı. Dolayısıyla burası Anadolu'daki Türk-İslam tarihinin başlangıç noktası. Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı bilinenin aksine Malazgirt değil Ani’dir. Sultan Alparslan 1064 yılında Anadolu'ya ilk kez Ani'den girmiştir. Öte taraftan burası Anadolu'daki Türk-İslam şehirciliğinin, Türk-İslam mimarisinin de başlangıç noktasıdır. Ani’nin tarihteki bu haklı rolü apaçık ortadayken maalesef biz bunu temel eğitimde göremezdik. Ancak 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı Ani’yi de müfredata almış oldu. Temel eğitimde artık Ani'nin fethi ve Türk-İslam tarihi açısından önemi vurgulu bir şekilde anlatılıyor. Temel eğitimdeki çocuklarımız artık Ani'yi daha bilinçli olarak öğreniyorlar."
