Medeniyetler Beşiği turistlerin uğrak noktası oldu. 450 bin ziyaretçi ağırladı, hedef 1 milyon

Ani Ören Yeri'nin son dönemlerde daha göz önünde ve uğrak bir nokta haline geldiğini anlatan Arslan, Ani'nin Anadolu'daki Türk-İslam tarihi için çok kıymetli bir yer olduğunu belirtti. Arslan sözlerinin devamında Ani'nin öneminden şöyle bahsederek devam etti:

"Sultan Alparslan'ın Bizans'la karşılaştığı ilk savaş meydanı, Bizans'ı yendiği ilk savaş meydanı. Dolayısıyla burası Anadolu'daki Türk-İslam tarihinin başlangıç noktası. Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı bilinenin aksine Malazgirt değil Ani’dir. Sultan Alparslan 1064 yılında Anadolu'ya ilk kez Ani'den girmiştir. Öte taraftan burası Anadolu'daki Türk-İslam şehirciliğinin, Türk-İslam mimarisinin de başlangıç noktasıdır. Ani’nin tarihteki bu haklı rolü apaçık ortadayken maalesef biz bunu temel eğitimde göremezdik. Ancak 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı Ani’yi de müfredata almış oldu. Temel eğitimde artık Ani'nin fethi ve Türk-İslam tarihi açısından önemi vurgulu bir şekilde anlatılıyor. Temel eğitimdeki çocuklarımız artık Ani'yi daha bilinçli olarak öğreniyorlar."