Meme kanseri tedavisinde etkili olduğu biliniyor, gramı 600 lira

Bazı tıbbi kaynaklarda safran bitkisinin özellikle meme ve kolon kanseri gibi tehlikeli hastalıklarda kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyici etkileri olduğu öne sürülüyor. Doç. Dr. Bihter Zaimoğlu Onat da safranın bilimsel açıdan değerli bir bitki olduğunu dile getirdi. Uzman isim, "İran bölgesinde yoğun kullanılan safranın, meme kanseri tedavisinde olumlu etkileri olduğu çok kapsamlı çalışmalarda değerlendiriliyor" dedi.