Meme kanseri tedavisinde etkili olduğu biliniyor, gramı 600 lira
15.11.2025 10:34
İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde safran hasadı devam ediyor. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan bitkinin, meme kanseri tedavisinde olumlu etkileri olduğu da tahmin ediliyor.
Bölgede 3 dönüm alanda üretim yapan ancak bu yıl soğanların yenilenmesi için 1 dönüm ekim gerçekleştiren üretici Ali Gök, safranın anavatanın kaynaklarda Osmanlı döneminde Toros Dağları eteklerinde üretildiğini belirtti.
Gök, "Bu yıl 11 Nisan'da yağan kar nedeniyle safran soğanlarının gelişimi zayıf kaldı. Bu yüzden 1 dönüm alanda üretim yaptım. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle çiçek sayısı azaldı. 140 bin çiçekten 1 kilo safran çıkıyor, gramı 600 TL. Hasat dönemi yaklaşık 45 gün sürüyor" dedi.
Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin tarımsal alanda üretimde Türkiye'de öncü bir çok ürüne ev sahipliği yaptığını ifade etti. Atlı, "Torosların zirvesine çıktığınızda farklı endemik bitkilerle karşılaşıyoruz. Burada zeytin, mantar, safran üretilebiliyor. Bitkisel üretim açısından çok değerli bir bölgedeyiz'' diye konuştu.
Bazı tıbbi kaynaklarda safran bitkisinin özellikle meme ve kolon kanseri gibi tehlikeli hastalıklarda kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyici etkileri olduğu öne sürülüyor. Doç. Dr. Bihter Zaimoğlu Onat da safranın bilimsel açıdan değerli bir bitki olduğunu dile getirdi. Uzman isim, "İran bölgesinde yoğun kullanılan safranın, meme kanseri tedavisinde olumlu etkileri olduğu çok kapsamlı çalışmalarda değerlendiriliyor" dedi.
