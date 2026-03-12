Memurluğu bıraktı, hobisinin peşine düştü. Şimdi otomobil fiyatına satıyor
Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki vatandaş, çocukluk hayali olan güvercin tutkusunu mesleğe dönüştürmek için 13 yıllık memurluk hayatını bıraktı.
Güvercin yetiştirmeye 10 yaşında başlayan Hasan Çetinkaya, büyük emek verdiği güvercinlerin bazılarını otomobil fiyatına sattığını söyledi.
Bu işi daha rahat yapabilmek için çalıştığı sağlık kurumundaki görevinden istifa ettiğini belirten Çetinkaya, yılların verdiği tecrübeyle özel ırk güvercinler yetiştirdiğini ve bu işin sabır gerektirdiğini kaydetti.
13 yıl memurluk yaptığını dile getiren Çetinkaya, "Güvercinlere yeterince zaman ayıramadığımı fark edince görevimden istifa ettim. Açıkçası pişman değilim" dedi.
‘’ALMANYA VE FRANSA'YA GÖNDERDİM''
Güvercin yetiştiriciliğinde hem üretim hem de ticaret yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, çalışmalarının uluslararası boyuta ulaştığını belirtti.
Dünyanın birçok ülkesine güvercin gönderdiklerini söyleyen Çetinkaya, "Özellikle Almanya ve Fransa'ya gönderdim, Türkiye'de zaten göndermediğimiz bir şehir neredeyse yok'' şeklinde konuştu. Çetinkaya, haftanın yedi günü şehir dışına güvercin sevkiyatı yaptıklarını vurguladı.
Irk özelliklerine göre güvercin fiyatlarının değiştiğini belirten Çetinkaya, ‘’10 bin liraya olan da var, fiyatı 1 milyon lirayı bulan da'' dedi.
Çetinkaya, satışa sunduğu kuşlar arasında 300-400 bin liralık kuşlar olduğunu da sözlerine ekledi.
