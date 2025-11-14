Mersin’de bir kişi, hisleriyle yer altı su kaynaklarını bulabiliyor
14.11.2025 10:21
İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Dayıcık, suyun bulunduğu noktaya geldiğinde vücudunda elektrik çarpmasına benzer bir etki oluştuğunu söylüyor.
Silifke ilçesinde yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler yer altı su kaynaklarına yöneliyor. 64 yaşındaki Ali Dayıcık, yer altı su kaynaklarının yerini 15-20 dakikada tespit ederken, bulduğu yerde elektrik çarpmışa dönüyor.
"YETENEĞİMİ 25 YIL ÖNCE FARK ETTİM"
Bu yeteneğini, 25 yıl önce bahçesinde su bulmak için çalışma yaparken fark ettiğini söyleyen Dayıcık, Türkiye’nin dört bir yanına gitmeden cep telefonu aracılığıyla, hiçbir malzeme kullanmadan su bulduğunu dile getirdi.
Dayıcık’ın su bulduğunu duyduklarını söyleyen bölge halkından Hüseyin Sayım ise "Ali kardeşimizin su bulduğunu duyuyoruz. Ali ağabeyimizin baktığı yerden su çıkıyor. Değnekle hareketle bir şekilde buluyor. Allah'ın hikmeti diyelim" şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş'ta ikamet eden Abdurrahman Demir, Dayıcık'a cep telefonuyla ulaşıp uzaktan su bulma çalışmaları yaptıklarını ve belirlenen noktalara sondaj vurulduğunda suya ulaşıldığını dile getirdi.
YASAL UYARI
SILIFKE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SILIFKE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.