Mersin'de ekimler dronla yapılıyor, iş gücünden ve üründen tasarruf sağlanıyor

Dron pilotu Serkan Balaban, 4 yıldır çiftçilere dronla ilaçlama ve gübreleme hizmeti verildiğini söyledi. Dronun hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf sağladığını belirten Balaban şöyle devam etti:

“En önemlisi ürünlerin ezilmemesi. Şimdi biz maddi boyutuna girdiğimiz zaman ürün zayiatında hiçbir zaman bahsetmiyoruz. Ama en büyük maliyet oluşumu ürün zayiatında çıkar. Fiyat farkı bir, ikincisi süre. Kısaca 20 dekarlık bir ilaçlama dron ile 20 veya 30 dakikada bitirecekken, 2 işçi girmiş olsa yaklaşık olarak 3 veya 4 saatte bitirebilir”