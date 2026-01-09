Mersin'de ekimler dronla yapılıyor, iş gücünden ve üründen tasarruf sağlanıyor
Mersin'de ilaçlama ve gübreleme çalışmaları artık dronla yapılmaya başlandı. Bu gelişmeyle ürün zayiatı sıfıra indirilirken bir yandan da önemli bir katkı sağlanıyor.
Çukurova'da ekilen ürünler, son yıllarda dron desteğiyle ilaçlanıp gübrelenmeye başladı. Bu sayede ekim sürecinde tarlaya insan ayağı girmiyor ve yeni ekilen, boy atma aşamasında olan ürünlerin ezilmesi önlenerek verimlilik de artıyor. Dron teknolojisi Adana'dan Mersin'e kadar birçok tarlada kullanılmaya başlanırken, üründen ve zamandan kazançlı olan üreticiler de durumdan memnun olduklarını belirtti.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki 200 dönümlük pırasa tarlasında ekimler dronla gerçekleşti. 50 kilo taşıma kapasiteli dronlara yüklenen gübreler, kısa süre içerisinde dengeli bir şekilde araziye uygulandı. Dornlar üreticiye dönüm başı 120 TL maliyet çıkartarak 2 işçinin birkaç saatte yaptığı işi yarım saatte bitiriyor.
İNSAN GÜCÜYLE GÜBRELEMEK ZOR
Dron teknolojisiyle ekim yapan üreticilerden Cahit Çiçek, insan gücüyle gübrelemenin zor olduğunu ve bu teknolojinin üreticilere büyük avantaj sağladığını söyledi. Tarlada ekim yaparken insan gücünden ziyade dronla gübre atmanın daha iyi olduğunu söyleyen Çiçek, tarlaya ekim süreci ve sonrasında girecek insan ayağıyla ürünlerin de hasar alacağını belirtti.
"DRONUN YARIM SAATTE YAPTIĞINI İŞÇİ 3 SAATTE YAPIYOR"
Dron pilotu Serkan Balaban, 4 yıldır çiftçilere dronla ilaçlama ve gübreleme hizmeti verildiğini söyledi. Dronun hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf sağladığını belirten Balaban şöyle devam etti:
“En önemlisi ürünlerin ezilmemesi. Şimdi biz maddi boyutuna girdiğimiz zaman ürün zayiatında hiçbir zaman bahsetmiyoruz. Ama en büyük maliyet oluşumu ürün zayiatında çıkar. Fiyat farkı bir, ikincisi süre. Kısaca 20 dekarlık bir ilaçlama dron ile 20 veya 30 dakikada bitirecekken, 2 işçi girmiş olsa yaklaşık olarak 3 veya 4 saatte bitirebilir”
"GEÇEN YIL YÜZDE 8 ORANINDA KULLANILDI"
Serkan Balaban, zaman ve üründen zarar sağlanmaması için dronun tarım işlerinde avantajlı olduğunun altını çizerken Türkiye genelinde de tarım arazilerinin geçen yıl sadece yüzde 8'inin dron kullanıldığını açıkladı. Balaban tarımda dron teknolojisinin daha yaygın kullanılması gerektiğine de dikkat çekti.
