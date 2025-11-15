Metropol hayatını bıraktı, memleketinde iş kurdu: ''Taleplere yetişemez oldum''

Yılda yaklaşık 80 tona yakın ürün elde ettiğini ifade eden Özmen, ‘’Mantarları Erzurum ve Oltu ilçesindeki marketlere satıyorum. Pazarlama konusunda sıkıntım olmadığı gibi gelen taleplere yetişemez oldum. Bunun için tesisi büyütmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Mantar ekimi ve hasadının 90 ile 100 gün arasında yapıldığını anlatan Özmen, talepler nedeniyle 600 ila 800 gram arasında mantar yetiştirdiğini söyledi.