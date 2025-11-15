Metropol hayatını bıraktı, memleketinde iş kurdu: ''Taleplere yetişemez oldum''
15.11.2025 10:07
Son Güncelleme: 15.11.2025 10:25
DHA
İstanbul'da yönetici olarak çalıştıktan sonra memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine dönen Murat Özmen (50), bakanlık desteğiyle mantar üretim çiftliği kurdu.
İstanbul'da bilişim sektöründe yöneticilik yaptıktan yeniden memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine dönen 2 çocuk babası Murat Özmen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar Projesi'ne mantar üretimi yapmak için başvurdu.
Yüzde 50 devlet desteği alan Özmen, Gökçedere Mahallesi mevkisinde 1 buçuk dönümlük arazide 6 çadırlı kültür mantarı üretim çiftliği kurdu. Üretim için Konya'dan kompost, Kütahya'dan özel göl toprağı getirten Özmen, mantarlar için de soğuk hava deposu kurdu. Yaklaşık 90 ile 100 gün arasında yetişen mantarları hasat eden Özmen, Erzurum'daki marketlere satmaya başladı.
İstanbul'dan Oltu'ya döndükten sonra 2021 yılında projesini hazırlayarak destek için müracaatta bulunduğunu belirten Murat Özmen, şu ifadeleri kullandı:
"Hem bölgenin ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilere öncülük etmek için yola çıktım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar Projesi'nden yapacağım tesise yüzde 50 hibe desteği aldım. Gökçedere Mahallesi'nde kurduğum modern bir tesisle 6 çadırda kültür mantarı üretimine başladım.''
''TALEPLERE YETİŞEMEZ OLDUM''
Yılda yaklaşık 80 tona yakın ürün elde ettiğini ifade eden Özmen, ‘’Mantarları Erzurum ve Oltu ilçesindeki marketlere satıyorum. Pazarlama konusunda sıkıntım olmadığı gibi gelen taleplere yetişemez oldum. Bunun için tesisi büyütmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Mantar ekimi ve hasadının 90 ile 100 gün arasında yapıldığını anlatan Özmen, talepler nedeniyle 600 ila 800 gram arasında mantar yetiştirdiğini söyledi.
