Metruk ev mahalleliyi tedirgin ediyor
12.11.2025 10:42
İHA
Eskişehir'de yaklaşık 5 yıldır metruk halde olduğu belirtilen ve duvarlarında hasar oluştuğu görülen metruk ev, mahalleliyi tedirgin ediyor.
Fatih mahallesi Uygun sokak üzerinde bulunan bir müstakil ev, virane durumu ile göze çarpıyor.
Evin Camlarının tahtalar ile kapalı olduğu ve yaklaşık 5 yıldır aynı durumda olduğu belirtiliyor.
Bu durum mahalledeki bazı vatandaşları tedirgin ediyor.
Evin dış cephesinde zamanla oluşan yıpranma ve taşıyıcı duvarlardaki gözle görülür çatlaklar, can güvenliğini tehdit ediyor.
