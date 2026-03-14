Mevlevi geleneğinin izlerini taşıyor. Asırlara direnen yapı yenilendi

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Erkan Delen, tarihi Mevlevihane Camisini yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Delen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Mevlevihane Camimiz deprem sonrası yapılan tespitlerde hasar aldığı ve hasardan dolayı da ibadete kapatılmıştı ama yaklaşık 2 yıl süren ve titiz bir şekilde yürütülen restorasyon çalışması sonrasında çok şükür bugün Allah'ın izniyle ibadete açtık. İnşallah en kısa zamanda restorasyonu süren diğer camilerimizi de ibadete açmayı planlıyoruz.”