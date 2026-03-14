Mevlevi geleneğinin izlerini taşıyor. Asırlara direnen yapı yenilendi
14.03.2026 09:34
İHA
İnanç turizmi merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören tarihi cami, 2 yıllık restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı çalışmalarla tarihi bir vakıf eserini daha ayağa kaldırdı. Bu kapsamda Şanlıurfa Haşimiye Meydanı mevkiindeki Mevlevihane Camisi, aslına uygun tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kılınan Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.
Kitabesi bulunmadığı için inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak bazı kaynaklarda 18. yüzyılda yapıldığı belirtilen camiye yönelik yaklaşık 2 yıldır süren restorasyon çalışmaları kapsamında detaylı incelemeler gerçekleştirildi.
İlk aşamada caminin farklı noktalarından ve malzemelerinden numuneler alınarak analizler yapıldı.
Yapı askıya alınarak gerekli iskele sistemleri kuruldu, caminin damındaki kurşun kaplamalar söküldü. Ardından beden duvarlarında enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirilerek, çelik kasnak ve gergilerle yapının statik güçlendirmesi sağlandığı bildirildi. Halılarla döşenen caminin, aydınlatma, ses ve kamera sistemleri ile ısıtma-soğutma sistemleri de yenilendi.
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Erkan Delen, tarihi Mevlevihane Camisini yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Delen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Mevlevihane Camimiz deprem sonrası yapılan tespitlerde hasar aldığı ve hasardan dolayı da ibadete kapatılmıştı ama yaklaşık 2 yıl süren ve titiz bir şekilde yürütülen restorasyon çalışması sonrasında çok şükür bugün Allah'ın izniyle ibadete açtık. İnşallah en kısa zamanda restorasyonu süren diğer camilerimizi de ibadete açmayı planlıyoruz.”
