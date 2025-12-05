Mezarlıktaki esrarengiz taşlar merak konusu oldu. Nereden geldikleri bilinmiyor
05.12.2025 14:55
İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üzerinde semboller ve yazıların bulunduğu mezarlıktaki taşlar, gizemini koruyor.
İlçedeki bir mahalle mezarlığında üzerinde semboller ve yazıların bulunduğu iki taş ilgi odağı oldu. Taşların arka ve ön yüzünde figürlerin bulunduğu, çeşitli sembollerin çizildiği görünürken taşların mezarlığa nasıl ve nereden geldiği ise bilinmiyor.
Taşların bulunduğu mezar hakkında çeşitli rivayetlerin olduğunu aktaran Prof. Dr. Osman Özsoy, şu ifadeleri kullandı:
“Rivayete göre bir kervancı başı ile bekçi arasında kavga olmuş ve kavga neticesinde bekçi, kervancı başını öldürmüş. Ölen kişinin buraya defnedildiği öne sürülüyor. Bölgenin insanı da belli bir noktaya kadar hikayeyi anlatıyor. Daha ilginç olan kısmı ise, defin yapıldıktan sonra İncesu'daki eski yapılardan buraya bazı taşların getirildiği iddiası.”
Prof. Dr. Özsoy, "Bu kadar ihtişamlı bir mezar taşı, akıllara Selçuklu dönemini getiriyor. Çeşitli figürler var, oldukça sanatvari bir duruşu da var. Bununla beraber belki eksik kitabe olabilir. Bölgede bulamadığımız bir kitabe buraya nakledilmiş olabilir, bir kümbet parçası da olabilir çünkü yazı stili uyuyor. Başka bir tahmin de bu bir lahit olabilir, Türk İslam Kültürü'nde böyle yapılarımız var. Bu lahit buraya yatay değil de dikine yerleştirilmiş olabilir. Gerçekten bu hikaye doğru mu, onu da bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
