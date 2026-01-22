Milattan önce inşa edildi. Manisa'daki gizemli bölgeye ulaşmak çok zor
22.01.2026 17:35
İHA
Manisa'daki Aigai Antik Kenti'ne bağlı Apollon Khresterios Kehanet Merkezi, antik dünyanın gizemli inanç merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Kocaçay Vadisi içerisinde yer alan Apollon Khresterios Kehanet Merkezi, Tanrı Apollon'un "kahin" sıfatıyla insanlara kehanet sunduğu sayılı merkezlerden biri olma özelliğini barındırıyor.
Helenistik dönemde, milattan önce yaklaşık 280 yıllarında inşa edildiği bilinen tapınak, yalnızca Aigai'nin değil, antik çağda Aiolis olarak adlandırılan bölgenin de en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Tapınağa ulaşım ise oldukça zorlu bir parkurdan geçiyor. Aigai Antik Kenti içerisinde yer alan ancak henüz gün yüzüne çıkarılmamış antik yol üzerinden ulaşılan tapınağın, dönemin Roma yönetimi tarafından kapsamlı bir yenilemeden geçirildiği ifade ediliyor.
Bugün alanda görülen sütunlar ve mimari blokların büyük bölümünün bu döneme ait olduğu belirlenirken, tapınağa ulaşan modern bir yolun bulunmaması ve alanın kırsal bir coğrafyada yer alması, tapınağın büyük ölçüde özgün taşlarıyla günümüze ulaşmasını sağlamış.
Tapınak hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yusuf Sezgin, ‘’Antik dönemde kehanet ve kahinlik çok önemliydi. İnsanların gündelik hayatında kehanetin çok büyük bir yeri vardı. Şu an bulunduğumuz yer de bu kehanetlerin gerçekleştirildiği bir kahinlik merkezi'' dedi.
Sezgin, Anadolu’da bilinen birkaç önemli kehanet merkezi bulunduğunu belirterek, Didyma’nın bunların en önemlisi olduğunu, ikinci sırada ise Klaros’taki Apollon kehanet merkezinin yer aldığını söyledi. Ayrıca, antik dönemde Aiolis olarak adlandırılan ve bugün bulundukları bölgede yer alan Apollon kehanet merkezinin de dönemin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.
Öte yandan tapınağın günümüze kadar ulaşan önemli bir parçası ise 2005 yılında bölgeye gelen defineciler tarafından tahrip edildi. Sezgin, tapınak kapısının iki sütununun üzerinde bulunan lentoyu definecilerin kırdığını aktardı.
Uzman isim, ‘’Hangi gerekçeyle yapıldıklarını açıklamak belki mümkün değil ama maalesef çok kötü bir görüntü oluştu. Yani 2005 yılından önce gelseydiniz bu tapınağa giriş yapılan kapıyı sağlam olarak ayakta görecektiniz" dedi.
Bugün Apollon Khresterios Kehanet Merkezi, yalnızca arkeolojik bir kalıntı olarak değil; özgün mimari dokusu, antik yol bağlantısı ve inanç tarihindeki yeriyle, Aigai Antik Kenti'ni ziyaret edenler için yeni bir keşif rotası ve kültür turizmi açısından güçlü bir potansiyel alan olarak değerlendiriliyor.
Modern yapılaşmadan uzak kalması sayesinde büyük ölçüde korunmuş olan mimari bütünlüğün, yeniden ortaya çıkarılması mümkün görülüyor.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.