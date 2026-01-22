Milattan önce inşa edildi. Manisa'daki gizemli bölgeye ulaşmak çok zor

Tapınağa ulaşım ise oldukça zorlu bir parkurdan geçiyor. Aigai Antik Kenti içerisinde yer alan ancak henüz gün yüzüne çıkarılmamış antik yol üzerinden ulaşılan tapınağın, dönemin Roma yönetimi tarafından kapsamlı bir yenilemeden geçirildiği ifade ediliyor.

Bugün alanda görülen sütunlar ve mimari blokların büyük bölümünün bu döneme ait olduğu belirlenirken, tapınağa ulaşan modern bir yolun bulunmaması ve alanın kırsal bir coğrafyada yer alması, tapınağın büyük ölçüde özgün taşlarıyla günümüze ulaşmasını sağlamış.