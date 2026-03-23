Milli Mücadele'nin sessiz tanıkları. Kutsal bölge yıllar sonra resmi statü kazandı

Gediz’in Yunuslar Köyü Şehitliği, bölgedeki pek çok şehitliğin aksine temsili değil, doğrudan mezarların bulunduğu gerçek bir mezarlık olarak dikkat çekiyor. Araştırmacı-Tarihçi Yazar Hüseyin Göksal, burada 1920’li yıllarda Yunan işgaline karşı mücadele ederken şehit düşen askerlerin yattığını aktardı.

Göksal, çocukluk yıllarında mezarların birbirine karışık yığınlar hâlinde olduğunu belirtti. 2020 yılında Gediz Kaymakamlığı’nın desteğiyle şehitlik, bugünkü anıt görünümüne kavuştu. Yapılan arşiv taramaları ve saha çalışmalarıyla, bu kutsal mekanın tarihçesi gün yüzüne çıkarıldı.