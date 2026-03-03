Milyonda bir görülen yeteneğe sahip. Kulakları radar gibi duyuyor, en büyük hayali Türkiye'yi temsil etmek

Lidya'nın daha önce kontrbas eğitimi almamasına rağmen kısa sürede iyi seviyede kontrbas çalmayı öğrendiğini belirten Olgun Eytemiş, Lidya gibi milyonda bir özelliğe sahip Türkiye'de belki birçok çocuk olduğunu ve büyük bir kısmı gerekli rehberlik olmadığı için farklı branşlarda eğitim almayı tercih ettiklerini ya da mecbur kaldıklarını ifade etti.

Lidya Eytemiş ise "Ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmeyi arzu ediyorum. Annemle birlikte sabah 08.00 gibi okula geliyorum. Hafta içi saat 20.00 gibi çıkıyorum ama hafta sonları saat 21.30'a kadar kalıyorum okulda" dedi.

ABSOLUT KULAK ((MUTLAK KULAK) NEDİR?

Mutlak kulak ya da mutlak perde olarak da bilinen bu kabiliyet, duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme becerisi olarak tanımlanıyor.

Doğuştan gelebileceği gibi sonradan da kazanılabiliyor. Eğitilmemiş ve nota bilgisi olmayan kişilerde de rastlanabiliyor. Ünlü besteci Anjelika Akbar'ın doğuştan bu yeteneğe sahip olduğu ve kabiliyetinin 4 yaşındayken keşfedildiği biliniyor.