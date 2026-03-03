Milyonda bir görülen yeteneğe sahip. Kulakları radar gibi duyuyor, en büyük hayali Türkiye'yi temsil etmek
03.03.2026 10:47
İHA
Milyonda bir görülen "Absolut Kulak" yeteneğiyle dikkat çeken 13 yaşındaki Lidya Eytemir'in en büyük hedefi, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek.
Ankara'da yaşayan 13 yaşındaki Lidya Eytemir, doğuştan milyonda bir görülen ‘Absolut Kulak' (kusursuz işitme) yeteneğiyle dikkat çekiyor. Duyduğu notaları referans almadan ayırt edebilen Eytemir, müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı.
İlkokul yıllarında müzik öğretmeni tarafından fark edilen Eytemir, girdiği yetenek sınavını kazanarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almaya hak kazandı. Konservatuvarda üçüncü yılını tamamlayan genç müzisyen, en büyük hedefinin Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.
Kızının eğitimi için Ankara'ya taşındıklarını ifade eden Olgun Eytemiş, "Lidya çok küçük yaşlarda henüz konuşmazken bile internetten klasik müzik dinliyordu. O dönemlerde müziğe ilgisi vardı ancak mutlak işitmeye sahip olduğunu, yani ‘Absolut Kulak' olduğunu müzik öğretmeni keşfetti'' dedi.
Yapılan testler sonucunda Lidya'nın 7 farklı nota sesini referans almadan ayırt edebildiğini aktaran Olgun Eytemir, şu ifadelere yer verdi:
“Hocası gitarı alan Lidya'nın kusursuz bir la minör yaptığını fark ediyor. Bizi arayarak ‘30 yıllık gitar öğretmeniyim, hayatımda böyle kusursuz bir la minör yapamadım, kızınız müthiş yetenekli ve elinizde bir mücevhere sahipsiniz’ dedi. Lidya'nın bu yeteneğinin çok iyi bir eğitim almadığı sürece hiçbir anlamı olmayacağını söylediler.''
Lidya'nın daha önce kontrbas eğitimi almamasına rağmen kısa sürede iyi seviyede kontrbas çalmayı öğrendiğini belirten Olgun Eytemiş, Lidya gibi milyonda bir özelliğe sahip Türkiye'de belki birçok çocuk olduğunu ve büyük bir kısmı gerekli rehberlik olmadığı için farklı branşlarda eğitim almayı tercih ettiklerini ya da mecbur kaldıklarını ifade etti.
Lidya Eytemiş ise "Ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmeyi arzu ediyorum. Annemle birlikte sabah 08.00 gibi okula geliyorum. Hafta içi saat 20.00 gibi çıkıyorum ama hafta sonları saat 21.30'a kadar kalıyorum okulda" dedi.
ABSOLUT KULAK ((MUTLAK KULAK) NEDİR?
Mutlak kulak ya da mutlak perde olarak da bilinen bu kabiliyet, duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme becerisi olarak tanımlanıyor.
Doğuştan gelebileceği gibi sonradan da kazanılabiliyor. Eğitilmemiş ve nota bilgisi olmayan kişilerde de rastlanabiliyor. Ünlü besteci Anjelika Akbar'ın doğuştan bu yeteneğe sahip olduğu ve kabiliyetinin 4 yaşındayken keşfedildiği biliniyor.
