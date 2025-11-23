Mimar Sinan'ın manevi atmosferinde sabah namazı coşkusu

Ege Bölgesi'nde Mimar Sinan'ın tek eseri olarak bilinen tarihi Muradiye Camii'nde Manisa İl Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması düzenlendi. Programa Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, "Rabbim kıldığımız namazları, ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin. Cami buluşmaları çok önemli. Sezai Karakoç'un camilere bir benzetmesi var. 'Bir vücut için kalp ne ise, Müslüman bir toplum içinde camiler odur' der." diyerek, camilerin öneminden bahsetti.