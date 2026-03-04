Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor. 224 yıldır ayakta
Kayseri'nin Develi ilçesinde 1802 yılında yapılan minaresiz cami, görenleri şaşırtıyor.
1802 yılında Dedeman ailesi tarafından mescit olarak inşa edilen cami, dört ahşap sütun üzerine kurulu ve tavanında nakışla işlenmiş ay yıldız motifi bulunuyor.
Halk arasında Çay Cami olarak bilinen ve resmi kayıtlarda Dedeman Cami olarak geçen dini yapı, inşa edildiği günden beri vatandaşlara hizmete devam ediyor.
Cami İmamı Yusuf Kenan Taşkesen, haşerelerin camiye girmesini engellemek için Mimar Sinan'dan esinlenerek tavana deve kuşu yumurtası astı.
Cami ile ilgili bilgiler veren Dedeman Cami İmamı Yusuf Kenan Taşkesen, yapının resmi kayıtlarda 1802 yılında Osmanlı döneminde 3. Selim ve 2. Mahmud döneminde yapılmış olduğunu ifade etti.
Taşkesen, ‘’Dedeman ailesi 1700'lü yıllarda buraya yerleşiyor. O dönem bölgede Ermeniler yoğun olarak yaşıyor. Aile, 1800 yılında buraya mescit yapıyor. Mescit niyetiyle yapıldığı için de minaresi yok'' şeklinde konuştu.
Cami imamı, Develi'de Osmanlı döneminde mescit hükmünde yapılan ve mescit olarak yapıldığı için minare yapılmayan, günümüzde de cami olarak kullanılan başka camiler olduğunu da belirtti.
