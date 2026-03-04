Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor. 224 yıldır ayakta

Cami ile ilgili bilgiler veren Dedeman Cami İmamı Yusuf Kenan Taşkesen, yapının resmi kayıtlarda 1802 yılında Osmanlı döneminde 3. Selim ve 2. Mahmud döneminde yapılmış olduğunu ifade etti.

Taşkesen, ‘’Dedeman ailesi 1700'lü yıllarda buraya yerleşiyor. O dönem bölgede Ermeniler yoğun olarak yaşıyor. Aile, 1800 yılında buraya mescit yapıyor. Mescit niyetiyle yapıldığı için de minaresi yok'' şeklinde konuştu.

Cami imamı, Develi'de Osmanlı döneminde mescit hükmünde yapılan ve mescit olarak yapıldığı için minare yapılmayan, günümüzde de cami olarak kullanılan başka camiler olduğunu da belirtti.