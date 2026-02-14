Minibüste başlayan aşk huzurevinde taçlandı. 19 yıl ayrı kaldılar
Yaşar Şılak ile Nuri Talat Övütmen'in, minibüs yolculuğunda başlayıp bir süre evlilikle devam eden hikayesi, 19 yıllık ayrılığın ardından ikinci bahara dönüştü.
Övütmen ve Şılak'ın yolları 2000'de Kumburgaz-Yenibosna hattında yaptıkları minibüs yolculuğunda kesişti. Yan yana oturmalarıyla başlayan sohbet kısa sürede yakınlığa dönüştü, ardından gelen buluşmalar ve tanışma süreci evlilikle sonuçlandı.
Çift, 6 yıl süren evliliklerinin ardından, 2006'da anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Ayrılık sürecinde tamamen kopmayan ikili, zaman zaman telefonla görüşmeye ve birbirlerinin hayatında yer almaya devam etti.
Yıllar içinde yalnızlığın ağırlaşması ve birbirlerini anlamaları, çiftin yeniden bir araya gelmelerine zemin hazırlarken bu süreçte Yaşar Şılak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti.
Görüntülü görüşmelerle 2022'den itibaren bağlarını güçlendiren çift, yeniden evlenme kararı aldı ve 16 Ekim 2025'te ikinci kez nikah masasına oturdu.
Evlilik kararının ardından Övütmen de ikinci baharını yaşayacağı eşinin kaldığı huzurevine yerleşti.
Yaşlılık dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda huzurevinde geçiren çift, günlük yaşamlarında çoğunlukla aynı odada sohbet ediyor, televizyon izliyor, anılarını paylaşıyor, geçmişte olduğu gibi birlikte dans ediyor, etkinliklere katılıyor.
Yıllar sonra yeniden kurdukları hayatı "can yoldaşlığı" olarak tanımlayan çift, anlayış ve sevginin önemini vurguladı, aile bağlarının korunması, yalnızlığa karşı dayanışma ve birlikte yaşlanmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.
Çift, hayatın ilerleyen dönemlerinde en büyük gücün sevgi ve arkadaşlık olduğunu belirterek ikinci kez attıkları imzayı hayatlarının en değerli hediyesi olarak gördüklerini söyledi.
Yaşar Şılak, kendisinden önce doğan 4 kardeşinin hayatını kaybetmesi üzerine adının Yaşar konulduğunu belirterek, ailesini yalnız bırakmamak için 45 yaşına kadar evlenmediğini anlattı.
Annesi ve babası vefat edince yapayalnız kaldığını belirten Şılak, "Yalnız kalmak çok zor bir şey. Gerçek mutluluk sizi sevenlerle sevdiklerinizle hayatı, sofrayı, tatili, çayı, kahveyi paylaşmak. Kimse bunun farkında değil. Çünkü hep yarın için hayalleri, umutları var. Onun peşinde koşuluyor ama kaç kişi o yarın hayallerine kavuşuyor. Sevdiklerinizin, sizi sevenlerin kıymetini bilin, dolu dolu yaşayın" dedi.
Eşi Övütmen ile boşanmalarının ardından geçen 19 yıllık sürede iletişimi koparmadığını, görüşmeye devam ettiğini anlatan Şılak, 6 yıl önce huzurevine yerleştiğini belirtti.
Şılak, tekrar evlilik kararı almalarına ilişkin, şunları dile getirdi:
"Sevginin, saygının, evliliğe atılan imzanın bir fiyatı yok. Sevginin fiyatı olsaydı o zaman herkes sevginin ne demek, nasıl bir şey olduğunu bilirdi. Ama kalpten kopup geldiği ve satın alınamadığı için sevginin ne kadar değerli olduğunu bazıları fark edemiyor.''
Yaşar Şılak, genç çiftlere de şu öğütlerde bulundu:
"Önce eğitim ve iş olarak geleceklerini garantiye alsınlar. Aileden kopmasınlar, aileleri zaman zaman karışabilir ama bunların üzerinde hiç durmasınlar. Çiftler önce birbirlerini saysınlar, anlayışlı olsunlar ve asla ihanet etmesinler. Hiçbir kadın ve erkek bunu hak etmiyor''
Şılak'ın, kendisine de huzurevine yerleşmesini söylediğini belirten Övütmen, şöyle devam etti:
"Oraya gelebilmem için evlenmemiz lazım dedim, tekrar evlilik teklifi ettim. O da kabul etti. Sonra ben de huzurevine müracaat ettim. Akrabalarımız kalmamıştı, nikah salonunda çalışanlar davetlimiz oldu. Eşime 'Maaşlarımızdan 5'er bin kenara koyalım, birikim yapıp yaza balayına gidelim.' dedim. Balayı için hazırlık yapıyoruz.''
