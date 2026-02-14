Minibüste başlayan aşk huzurevinde taçlandı. 19 yıl ayrı kaldılar

Yaşlılık dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda huzurevinde geçiren çift, günlük yaşamlarında çoğunlukla aynı odada sohbet ediyor, televizyon izliyor, anılarını paylaşıyor, geçmişte olduğu gibi birlikte dans ediyor, etkinliklere katılıyor.

Yıllar sonra yeniden kurdukları hayatı "can yoldaşlığı" olarak tanımlayan çift, anlayış ve sevginin önemini vurguladı, aile bağlarının korunması, yalnızlığa karşı dayanışma ve birlikte yaşlanmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Çift, hayatın ilerleyen dönemlerinde en büyük gücün sevgi ve arkadaşlık olduğunu belirterek ikinci kez attıkları imzayı hayatlarının en değerli hediyesi olarak gördüklerini söyledi.

Yaşar Şılak, kendisinden önce doğan 4 kardeşinin hayatını kaybetmesi üzerine adının Yaşar konulduğunu belirterek, ailesini yalnız bırakmamak için 45 yaşına kadar evlenmediğini anlattı.

Annesi ve babası vefat edince yapayalnız kaldığını belirten Şılak, "Yalnız kalmak çok zor bir şey. Gerçek mutluluk sizi sevenlerle sevdiklerinizle hayatı, sofrayı, tatili, çayı, kahveyi paylaşmak. Kimse bunun farkında değil. Çünkü hep yarın için hayalleri, umutları var. Onun peşinde koşuluyor ama kaç kişi o yarın hayallerine kavuşuyor. Sevdiklerinizin, sizi sevenlerin kıymetini bilin, dolu dolu yaşayın" dedi.

Eşi Övütmen ile boşanmalarının ardından geçen 19 yıllık sürede iletişimi koparmadığını, görüşmeye devam ettiğini anlatan Şılak, 6 yıl önce huzurevine yerleştiğini belirtti.

Şılak, tekrar evlilik kararı almalarına ilişkin, şunları dile getirdi:

"Sevginin, saygının, evliliğe atılan imzanın bir fiyatı yok. Sevginin fiyatı olsaydı o zaman herkes sevginin ne demek, nasıl bir şey olduğunu bilirdi. Ama kalpten kopup geldiği ve satın alınamadığı için sevginin ne kadar değerli olduğunu bazıları fark edemiyor.''