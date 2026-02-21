Müdürlükten sert çekirdekli meyveler için "Monilya" uyarısı yapıldı
21.02.2026 16:32
İHA
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, sert çekirdekli meyvelerde görülen monilya hastalığına karşı üreticileri uyardı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle kayısı, erik, şeftali, nektarin ve badem bahçelerinde çiçeklenme döneminin yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, ilk ilaçlamada yüzde 5 ila 10 çiçeklenme döneminde; ikinci ilaçlamada ise yüzde 95 ila 100 çiçeklenme döneminde yapılması tavsiye edildi.
Yalnızca ruhsatlı bitki koruma üfrünlerinin kullanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, teknik tavsiyelerin büyük önem taşıdığı ifade edildi.
"ARILARIN AKTİF OLMADIĞI SAATLERDE İLAÇLAMA YAPILMALI"
Ruhsatsız pestisit kullanımının yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, uygulamaların Üretici Kayıt Defteri'ne reçetelendirilerek işlenmesinin yasal zorunluluk olduğu kaydedildi.
Teknik destek almak isteyen üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri bildirildi.
Ayrıca açıklamada, doğal dengenin korunması açısından arıların hayati rolüne dikkat çekilerek, ilaçlamaların arıların aktif olmadığı saatlerde yapılması çağrısında bulunuldu.
