Müdürlükten sert çekirdekli meyveler için "Monilya" uyarısı yapıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle kayısı, erik, şeftali, nektarin ve badem bahçelerinde çiçeklenme döneminin yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, ilk ilaçlamada yüzde 5 ila 10 çiçeklenme döneminde; ikinci ilaçlamada ise yüzde 95 ila 100 çiçeklenme döneminde yapılması tavsiye edildi.

Yalnızca ruhsatlı bitki koruma üfrünlerinin kullanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, teknik tavsiyelerin büyük önem taşıdığı ifade edildi.