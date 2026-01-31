Muğla'dan 60 ülkeye satılıyor. Kırsal kesimde geçim kaynağı oldu
Türkiye mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'si Muğla'da gerçekleşiyor. İl genelindeki 180'e yakın mermer ocağı ve fabrikada yaklaşık 8 bin kişi istihdam ediliyor.
Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, mermer ve doğal taşın ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörlerin arasında yer aldığını söyledi. Taşıma, bakım, sanayi, malzeme ve işçilik alanlarıyla birlikte bu sayının 15 bin kişiye ulaştığını dile getirdi.
Muğla mermerinin dünyada "Mugla white" olarak bilindiğini ve marka değerinin bunun üzerinde oluştuğunu ifade eden Işık, iş hacmi olarak sektörü destekleyen alt kollarla ekonomiye yaklaşık 400 milyon dolara yakın katkı sağlandığını dile getirdi.
Muğla mermerinin en büyük avantajının sağlamlığı olduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu:
“Muğla beyaz mermeri, başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri, Rusya'daki resmi kurumlar ve ülkemizde birçok yapıda kullanıldı. Farklı yüzey işlemleri ve mekanik montajlarda tercih ediliyor. İhracatımız, yaklaşık 60 ülkeye yapılıyor ama küçük iş yaptığımız bazı ülkelerle bu sayı 80'e çıkabiliyor.''
Milas-Yatağan-Kavaklıdere hattı boyunca uzanan çok sayıdaki mermer ocağında üretilen mermere klima özelliğinden dolayı özellikle Arap ülkelerinin rağbet gösterdiğine dikkati çeken Işık, Muğla'da iç kesimlerde turizmin önemli olduğunu, kırsal kesimlerde ise mermerciliğin geçim kaynağı olduğunu söyledi.
Mermerin çıkarılan yerde işlendiğini, böylece kırsal kesimlere ekmek kapısı açıldığını anlatan Işık, sektörün bu anlamda her geçen gün büyüdüğünü dile getirdi.
