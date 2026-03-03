Mühendisliği bırakıp köyüne döndü. Hayvan sayısını kısa sürede 85'e çıkardı

Yalçınkaya, "Burayı tercih etmemizin en büyük nedeni, şehrin yarattığı stresten, hengameden ve yoğun koşuşturmadan uzaklaşma isteğimizdi. Biz de ata yurdumuz olan köyümüze dönüş yaptık" diye konuştu.

Ahır projelerini hayata geçirip hayvan sayılarını 200'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Yalçınkaya, "Devlet desteği bu noktada çok önemli. İlçe Tarım Müdürlüğü her konuda bize destek veriyor. Hayvancılıkta bu tür destekler olmadığı sürece eski düzen devam eder" dedi.