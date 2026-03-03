Mühendisliği bırakıp köyüne döndü. Hayvan sayısını kısa sürede 85'e çıkardı
İstanbul'daki yoğun ve stresli iş hayatını geride bırakan makine mühendisi, ailesiyle ata toprağına dönerek kurduğu modern tesiste büyükbaş hayvancılık yapıyor.
İstanbul'da uzun yıllar yaşayan Yalçınkaya ailesi, 2023 yılında Karayazı Şakir Mahallesi Yekmal Mezrası'na taşınarak yeni bir hayata adım attı.
Makine mühendisi iki çocuk babası 42 yaşındaki Gökhan Yalçınkaya, kardeşleri ve eniştelerini de ortak ettiği köydeki girişiminde 40 büyükbaş hayvan satın aldı.
Öz sermayeyle yola çıkan ve modern bir tesis kurarak damızlık hayvancılığa başlayan Yalçınkaya ailesi, teknolojiden de faydalanarak sistemli bir üretim modeli oluşturdu. İki yıl içinde hayvan sayısını 85'e çıkaran aile, üretimleriyle yöre halkına örnek oluyor.
Gökhan Yalçınkaya, İstanbul'da orta ile üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğunu ve inşaat işiyle uğraştığını söyledi.
Şehir hayatından sıkıldıkları için köylerine yerleştiklerini ifade eden Yalçınkaya, şöyle konuştu:
“İlk başta aile olarak bu işi nasıl yapabileceğimizi görmek istedik. 40 hayvanla başladık, bu yıl sayıyı 85'e çıkardık. Damızlık hayvancılık yapıyoruz. Bu işe tamamen öz sermayemizle girdik, herhangi bir devlet desteği almadık. Tam anlamıyla köy hayatını doya doya yaşıyoruz.''
Yalçınkaya, "Burayı tercih etmemizin en büyük nedeni, şehrin yarattığı stresten, hengameden ve yoğun koşuşturmadan uzaklaşma isteğimizdi. Biz de ata yurdumuz olan köyümüze dönüş yaptık" diye konuştu.
Ahır projelerini hayata geçirip hayvan sayılarını 200'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Yalçınkaya, "Devlet desteği bu noktada çok önemli. İlçe Tarım Müdürlüğü her konuda bize destek veriyor. Hayvancılıkta bu tür destekler olmadığı sürece eski düzen devam eder" dedi.
