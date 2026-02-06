Mühendislik sınırlarını zorlayan eser. Yaklaşık 600 yıldır ayakta duruyor
Bolu'nun kültürel dokusuyla ünlü ilçesi Mudurnu'da bulunan Yıldırım Bayezid Camisi, Osmanlı erken dönem mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.
Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid tarafından henüz şehzadelik yıllarında inşa ettirilen yapı, mimarlık tarihinde özel bir yere sahip.
Yaklaşık 19 buçuk metre çapındaki ana kubbesiyle dönemin mühendislik sınırlarını zorlayan eser, Osmanlı mimarisinde "büyük kubbe" inşasına yönelik ilk deneme ve bu geleneğin ilk örneği olarak kabul ediliyor.
Moloz taş duvar örgü sistemiyle inşa edilen, sadeliği ve zarafeti bir arada sunan cami, güçlü statik yapısıyla yüzyıllardır ayakta kalmayı başardı.
Yaklaşık 600 yıllık olan Yıldırım Bayezid Cami, hem mimarlık tarihine meraklı araştırmacıların hem de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
