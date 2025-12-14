Muhtar devlet desteğiyle kurdu şimdi bir mahallenin geçim kaynağı oldu
14.12.2025 14:47
AA
Hatay'da köy muhtarı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı destekle zeytinyağı üretim tesisi kurdu. Köylüye iş imkanı sağladı.
SUUDİ ARABİSTAN'A İHRAÇ
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı üretim tesisi kuran muhtar Ahmet Sarı mahalleliyi istihdam ediyor. Sezona göre 20 ila 50 kişiyi istihdam eden Sarı, yılda ürettikleri 250 ton zeytinyağını iç pazara sunmasının yanı sıra Suudi Arabistan'a ihraç ediyor.
ZANAATKARLIK VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER PROGRAMI
Çetenli mahallesinin muhtarı Ahmet Sarı, ailesinden 150 dönümlük zeytin bahçesinde yetiştirdiği zeytinleri işlemeye karar verdi. Sarı, yıllarca ailesi ve akrabalarına dağıttığı zeytinleri yağa dönüştürme hedefiyle hazırladığı projeyle 2020'de TKDK'nin "Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler" programına başvurdu.Projesi desteklenmeye uygun bulunan ve 10 milyon liralık yatırıma yüzde 65 hibe desteği alan Sarı, aynı yıl mahallesindeki araziye 5 bini kapalı 13 bin metrekarelik zeytinyağı tesisi kurdu.
KÖYLÜYE GELİR KAPISI OLDU
"Elimizden geldiği kadar köylülerimizi de istihdam etmeye çalışıyoruz. Zeytin sıkımı bitince budama, kazma ve bakım gibi işler var. Bunlar mahalle sakinlerine kazanç oluyor." Tesiste çalışan mahalle sakinlerinden 29 yaşındaki makine ustası Erhan Çaylı da işinden memnun olduğunu ifade ederek, "Daha önce Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da çalışıyordum. Muhtarımız sağ olsun burayı açtı. Benim için burada çalışmak şehir dışına gitmekten iyi, mutluyum." dedi.
YASAL UYARI
ALTINÖZÜ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALTINÖZÜ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.