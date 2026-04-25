Muhtar tarihi eser için karar verdi. 285 yıllık çeşme eskidi diye yıkıldı
25.04.2026 14:58
Son Güncelleme: 25.04.2026 15:14
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Beykoz'daki 285 yıllık İshak Ağa Çeşmesi'nin restorasyon sonrası görüntüsü tartışmalara neden oldu. Mahalle muhtarı, "Eskimişti pırıl pırıl çeşme yaptırdık" dedi.
Beykoz Yalıköy'de bulunan ve 1741 yılında İstanbul Gümrük Emini İshak Ağa tarafından yaptırılan tarihi çeşme, son günlerde restorasyon çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.
Kültür envanterinde silindir gövdesi ve üç satırlık kitabesiyle kayıtlı olan eserin, restorasyon sonrası mevcut formundan farklı bir görünüme bürünmesi "özgün yapının korunamadığı" eleştirilerine yol açtı. Tarihi çemşenin yerinde şu an mermerden yapılmış bir çeşme bulunuyor.
Yalıköy Serbostan Mustafa Ağa Camii önündeki tarihi yapının restorasyonun ardından orijinal silindir formunu kaybederek dikdörtgen bir mermer kütle haline getirilmesi sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.
Yaklaşık 300 yıllık tarihi üzerinde barındıran "Sâhibu'l-hayrât ve'l-hasenât Es-Seyyid İshak Ağa Voyvada-i Galata" yazılı kitabenin akıbeti ve restorasyonun bilimsel kriterlere uygunluğu konusunda yetkililerden açıklama beklendiği ifade edildi.
VAKIFLAR SORUMLULUĞUN BELEDİYEDE OLDUĞUNU AÇIKLADI
Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler sonrası konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada sorumlu idarenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, eksik ve hatalı bilgiler nedeniyle kurumumuzun sorumluluğuna dair hatalı bir değerlendirme ortaya çıkmıştır.
Söz konusu çeşmenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir caminin önünde bulunmasından hareketle yapılan yorumlar, uygulamaya ilişkin sorumluluğun kurumumuzla ilişkilendirilmesine yol açmıştır. İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulaması, Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.''
MAHALLE MUHTARI KONUŞTU
Yalıköy Mahalle Muhtarı Necmi Gösterit ise tepki çeken restorasyon için “Eski bir çeşmeydi, yıpranmıştı. Yıktırdık, yerine mahallemize yakışan pırıl pırıl yeni bir çeşme yaptırdık” şeklinde konuştu.
Yenilemeyi vatandaş talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ve cami derneğiyle birlikte hareket ettiklerini söyleyen Gösterit, iyi niyetle hareket ettiklerini öne sürdü.
İBB MİRAS İNCELEDİ
Tepki çeken müdahalenin izinsiz şekilde yapıldığını aktaran İBB ekipleri de, gündeme oturan restorasyon için muhtarlık ve cami derneğini sorumlu tuttu. Orijinal parçalar, yerinden sökülmüş halde tespit edilerek koruma altına alındı. Koruma Kurulu sürecinin beklendiği de aktarıldı.
