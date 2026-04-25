Beykoz Yalıköy'de bulunan ve 1741 yılında İstanbul Gümrük Emini İshak Ağa tarafından yaptırılan tarihi çeşme, son günlerde restorasyon çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Kültür envanterinde silindir gövdesi ve üç satırlık kitabesiyle kayıtlı olan eserin, restorasyon sonrası mevcut formundan farklı bir görünüme bürünmesi "özgün yapının korunamadığı" eleştirilerine yol açtı. Tarihi çemşenin yerinde şu an mermerden yapılmış bir çeşme bulunuyor.

Yalıköy Serbostan Mustafa Ağa Camii önündeki tarihi yapının restorasyonun ardından orijinal silindir formunu kaybederek dikdörtgen bir mermer kütle haline getirilmesi sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

Yaklaşık 300 yıllık tarihi üzerinde barındıran "Sâhibu'l-hayrât ve'l-hasenât Es-Seyyid İshak Ağa Voyvada-i Galata" yazılı kitabenin akıbeti ve restorasyonun bilimsel kriterlere uygunluğu konusunda yetkililerden açıklama beklendiği ifade edildi.