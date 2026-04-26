Nadide bir iris türü. Bahar geldi açtı

Erzurum, Ağrı ve Kars civarında yetişen, bilimsel adı Iris Iberica olan endemik ‘kurt kulağı’ çiçekleri, bahar aylarında meralarda görsel şölen oluşturuyor. Uzun saplı ve oldukça gösterişli, nadide bir iris türü olan kurt kulağı, son günlerde Oltu ilçesinin Tekeli ve Kaledibi mahallelerinde yoğun olarak görülüyor.