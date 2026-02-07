Ne üşütüyor ne terletiyor. Avrupa'dan yoğun talep var
07.02.2026 11:38
Bir dönem gemilere yelken olan Manisa bezi, geleneksel tezgâhlarda kadınların emeğiyle yeniden dokunuyor.
Osmanlı döneminde dayanıklılığı ve hafifliği nedeniyle gemi yelkenlerinde kullanılan Manisa bezi, günümüzde ise peştemal, havlu, masa örtüsü, şal ve çeşitli günlük kullanım ürünlerine dönüştürülerek yeniden hayat buluyor.
2004-2005 yıllarında geleneksel el tezgahlarında kadınların emeğiyle dokunan Manisa bezi, kültürel mirasın korunmasını sağlıyor.
Öte yandan kadınlar için Manisa bezi yalnızca bir üretim süreci değil, aynı zamanda bir terapi niteliği de taşıyor. Sabah erken saatlerde tezgah başında buluşan kadınlar dertlerini kapının dışında bırakarak hem dokuma yapıyor hem de sohbet eşliğinde dertleşiyor.
Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü açtıkları kurslar ve üretime sağladıkları katkılarla önemli bir kültür varlığı olan Manisa bezini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.
Usta Öğretici Serpil Bingöl, "Manisa bezi 600 yıl öncesine dayanıyor. İlk zamanlar yelkenli bezleri olarak, daha sonra içlik ve dışlık olarak dokunmaya devam ediyor. Tekstil mağazaları açıldıktan sonra 1975'lerde tamamen bitiyor'' dedi.
Bingöl, Manisa bezinin günümüzde artık ipek şallar, ipek pamuk şallar, peştemallar, masa örtüleri gibi ürünlerde alıcı bulduğunu ifade etti.
Bingöl, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a kadar Manisa bezinin ulaştırıldığını da sözlerine ekledi.
Manisa bezine yoğun talep olduğunu ifade eden Bingöl, "Yurt dışına çok gönderiyoruz. Kanada, İngiltere ve Amerika'ya gidiyor. Ayrıca hac kıyafeti olarak da tarihi Manisa bezi kumaşlarımız kullanılıyor. Çünkü terletmiyor, üşütmüyor ve yüzde 100 doğal pamuklu'' dedi.
