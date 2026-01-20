Neredeyse cetvelle çizilmiş gibi. Geçmişi 2 bin 400 yıl öncesine dayanıyor
20.01.2026 22:43
NTV - Haber Merkezi
Aydın'daki Magnesia Antik Kenti, bölge turizminin canlılığına katkı sağlıyor. Tarihi alan, Artemis Festivali'nin yapıldığı kentler arasında da yer alıyor.
Efsaneye göre Thessalia'dan gelen Magnetler tarafından kurulan 2 bin 400 yıllık Magnesia Antik Kenti, geçmişte ticari ve stratejik açıdan önemli bir konumdaydı.
Roma döneminde Magnesia'nın nüfusu daha da arttı. Kent, sur sınırlarının dışına taştı.
Magnesia'nın, antik çağda çok az kentte görülen şekilde ızgara planla kurulduğu biliniyor. Sokakların birbirini adeta bir cetvelle çizilmiş gibi dik kesmesi, kentin planlı ve akılcı bir şehircilik anlayışına sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
Şehrin tapınaklarının, Geç Roma İmparatorluğu dönemindeki pagan zulümleri sırasında kapatıldığı düşünüyor. Bu nedenle günümüze çok az kalıntı ulaştığı öne sürülüyor. Magnesia'nın günümüze az kalıntı bırakmasının diğer nedenleri arasında doğal süreçler, yerel malzeme sömürüsü ve taş ocakçılığı gibi etkenler de yer alıyor.
Magnesia Antik Kenti'ndeki ilk kazılar, 1891 ve 1893 yılları arasında Alman bir arkeoloji ekibi tarafından gerçekleştirildi. 21 ay süren kazılarda tiyatro, Artemis tapınağı ve Zeus tapınağı gibi çok sayıda önemli eser ortaya çıkarıldı.
Antik kentten çıkarılan eserler, şimdilerde İstanbul, Aydın, Berlin ve Paris gibi noktalarda sergileniyor. Artemis Tapınağı'nın bir bölümünün kopyaları, Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.
Temmuz 2018'de, Artemis tapınağının kalıntıları arasında altı Yunan heykeline rastlanmıştı. Ortaya çıkarılan heykellerin dördünün kadın, birinin erkek olduğu bildirilirken, diğerinin cinsiyeti belirlenemedi.
Öte yandan Magnesia’nın agora alanı, 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu belirlenen mermer döşemeli geniş bir meydan olarak ortaya çıkarılıyor.
