Neredeyse cetvelle çizilmiş gibi. Geçmişi 2 bin 400 yıl öncesine dayanıyor

Magnesia Antik Kenti'ndeki ilk kazılar, 1891 ve 1893 yılları arasında Alman bir arkeoloji ekibi tarafından gerçekleştirildi. 21 ay süren kazılarda tiyatro, Artemis tapınağı ve Zeus tapınağı gibi çok sayıda önemli eser ortaya çıkarıldı.

Antik kentten çıkarılan eserler, şimdilerde İstanbul, Aydın, Berlin ve Paris gibi noktalarda sergileniyor. Artemis Tapınağı'nın bir bölümünün kopyaları, Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.