Nesli tükenme tehlikesi altındaydı. İstanbul'da koruma altına alındı
28.01.2026 01:31
Türkiye'ye özgü olan ve nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan dişli sazancık balığı, koruma altına alındı.
İstanbul Akvaryum Küratörü Dr. Uğur Çağlar, doğal yaşam alanından bilimsel yöntemlerle alınarak akvaryum ortamına taşınan endemik türün önemini, koruma sürecini ve yürütülecek çalışmaları anlattı.
Çağlar, "killifish" adı verilen dişli sazancık türünün Burdur Acıgöl'de yaşayan endemik bir tür olduğunu belirterek, nesli kritik düzeyde tükenme tehlikesi altında olduğu için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Uzman isim, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan izinle Acıgöl'e gittiklerini aktardı.
Burdur Acıgöl'den getirilen 98 killifishin sayısının, başarılı bir üreme sezonunun ardından iki katını aştığının kaydeden Uğur Çağlar, projenin en temel amacının, doğada sayısı azalan bu türün akvaryumlarda sayılarının artırılması ve zamanı geldiğinde alınacak izinlerle doğaya geri salınması olduğunu vurguladı.
Çağlar, killifish türünün Burdur Acıgöl'de "Anatolichthys transgrediens" adını taşıdığını belirterek, aynı türün Burdur Salda'da "Anatolichthys saldae" ve Kayseri Sultan Sazlığı'nda "Anatolichthys danfordii" adını taşıyan çeşitleri de olduğunu dile getirdi.
Ziyaretçilerden çok güzel tepkiler aldıklarını da ifade eden Çağlar, koruma programlarındaki öncelik seviyesini, canlının doğadaki mevcut sayısının belirlediğini söyledi.
Dişli sazancık balıkları, İstanbul Akvaryum'da hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatlerinde görülebiliyor.
