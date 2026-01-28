Nesli tükenme tehlikesi altındaydı. İstanbul'da koruma altına alındı

Burdur Acıgöl'den getirilen 98 killifishin sayısının, başarılı bir üreme sezonunun ardından iki katını aştığının kaydeden Uğur Çağlar, projenin en temel amacının, doğada sayısı azalan bu türün akvaryumlarda sayılarının artırılması ve zamanı geldiğinde alınacak izinlerle doğaya geri salınması olduğunu vurguladı.

Çağlar, killifish türünün Burdur Acıgöl'de "Anatolichthys transgrediens" adını taşıdığını belirterek, aynı türün Burdur Salda'da "Anatolichthys saldae" ve Kayseri Sultan Sazlığı'nda "Anatolichthys danfordii" adını taşıyan çeşitleri de olduğunu dile getirdi.