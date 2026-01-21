Ninesinden öğrenmişti, binbir emekle üretti. 7 yıl aradı ve buldu

Hatay Sarısı'nı unutmadığını ve unutturmak istemediğini dile getiren Duran, çalışmalarına devam ettiğini ve umudunu kaybettiği yerde bir başkasından bulduğu yumurtalarla tekrar umutlarının yeşerdiğini söylüyor. Çalışmalarını aynı zamanda bilimsel olarak da katkı sağladığını belirten Duran, emeklerini coğrafi işaretle taçlandırdığını söyledi. Aldıkları sonuçtan mutluluk duyduğunu dile getiren Emel Duran şöyle devam etti:

"Maalesef ortalıkta çok Hatay Sarısı diye satılıp, Hatay Sarısı olmayan çok fazla ürün vardı. O açıdan insanlara daha güvenilir bir şey sunacağı ve artık bunun denetimi yapılacak. Gerçek Hatay Sarısı değerini bulacak ve insanların üretmesi için teşvik olacak.”