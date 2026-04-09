Nisan ayında kış etkisi. Bölgede kar manzaraları görüldü
09.04.2026 13:19
İHA
Kastamonu ve Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı, kar yağışının etkisini göstermesiyle beyaza büründü.
Meteoroloji Müdürlüğü'nün soğuk havayı öngördüğü Kastamonu'da, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Ilgaz Dağı ise kar yağışının etkisini göstermesinin ardından beyazlara büründü.
Güneşin çıkmasıyla birlikte Ilgaz Dağı'nın zirvesi ve ormanlık alanlarda kar manzaraları ortaya çıktı. Diğer yandan da bin 500 rakımın üstündeki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
YASAL UYARI
KASTAMONU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KASTAMONU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.