Nisan bitmek üzere, hala 4 metre kar var
27.04.2026 12:38
İHA
Ordu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayının son günlerine gelinmesine rağmen yer yer 4 metreyi bulan kar yığınları bulunuyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına mayıs ayı yaklaşırken de devam ediyor.
Doğal güzellikleriyle dikkat çeken yaylalarda yürütülen çalışmalarda, kar yağışı nedeniyle özellikle Çambaşı-Yeşilce yolunda kar kalınlığı yer yer 4 metreye kadar ulaşıyor.
Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede yüksek kar kalınlığının görülmesi çalışmaları bir hayli zorlaştırıyor. Karadenizde yaşamayanlar görüntüleri şaşkınlıkla karşılıyor.