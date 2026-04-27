Nisan bitmek üzere, hala 4 metre kar var

27.04.2026 12:38

IHA

Ordu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayının son günlerine gelinmesine rağmen yer yer 4 metreyi bulan kar yığınları bulunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına mayıs ayı yaklaşırken de devam ediyor. 

 

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken yaylalarda yürütülen çalışmalarda, kar yağışı nedeniyle özellikle Çambaşı-Yeşilce yolunda kar kalınlığı yer yer 4 metreye kadar ulaşıyor.

Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede yüksek kar kalınlığının görülmesi çalışmaları bir hayli zorlaştırıyor. Karadenizde yaşamayanlar görüntüleri şaşkınlıkla karşılıyor.

 

Ekipler iş makineleriyle yolu ulaşıma açmaya çalışırken kar duvarlarını andıran kütleler kimi zaman 4 metre yüksekliğe ulaşıyor.

 

Zorlu coğrafi şartlara rağmen sürdürülen çalışmalarla yayla ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.