Nisan bitti ama tipi devam ediyor. Kar kalınlığı 8 metreyi buldu
28.04.2026 09:52
İHA
Erzurum-Tekman karayolu üzerindeki Palandöken Geçidi'nde tipi, nisan ayı sonunda da etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığı 8 metreyi buldu.
Erzurum şehir merkezi ile Tekman ilçesi arasındaki mesafeyi 174 kilometreden 76 kilometreye düşüren ve bu nedenle bölge halkı için hayati önem taşıyan Palandöken Geçidi'nde kış şartları devam ediyor.
Baharın müjdecisi nisan ayının son günlerinde yüksek rakımlı geçitte etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesinin 1-2 metreye kadar düştüğü yolda, sürücüler zor anlar yaşıyor.
Yolun kenarındaki kar kütleleri, kışın şiddetini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Karayolları ekipleri, keskin virajların bulunduğu geçitte 7/24 esasına göre kar temizleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, yoğun tipi ve fırtına durumlarında yolun güvenli hale gelene kadar kullanılmamasının daha güvenli olacağını belirtiyor..
Sürücülerin Hınıs üzerinden geçen alternatif güzergahı kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.