Nisan ortasında yoğun kar ve tipiden yol kapandı
15.04.2026 10:17
AA
Ağrı'da nisan ayının ortasında yoğun kar yağışından dolayı Ağrı-Kağızman kara yolu kapandı.
Ağrı'da son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipi etkili olduğu.
Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, tipiden kapanan Ağrı-Kağızman kara yolunda çalışma başlattı.
Bölgede 3 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapan ekipler, 2 bin 270 rakımdaki Yukarıkent Geçidi'nde zorlu hava koşullarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, zaman zaman etkili olan yoğun tipiye rağmen zorlu çalışma yürütüyor.
Karla kaplı dağlar arasındaki zorlu çalışma drone ile görüntülendi.
