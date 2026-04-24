Nisan sonunda çöp poşetiyle karın tadını çıkardılar
24.04.2026 11:35
İHA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde faaliyet gösteren Suşehri Dağcılık Kulubü (SUDAK), Kösedağı'nda etkinlik düzenledi. Dağcılar, karla kaplı zirvede çöp poşetleriyle kaydılar.
Türkiye genelinde nisan ayının sonu itibariyle bahar kendini yavaş yavaş gösterirken doğu illerinde yüksek kesimlerde hala kar yağışının etkili olduğu görülüyor.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Suşehri Dağcılık Kulübü (SUDAK), bu kapsamda farklı kulüplerle bir araya gelerek Kösedağ'da dağcılık etkinliği gerçekleştirdi.
Dağcılar, klasik kayak merkezlerinde yüksek maliyetlere ulaşan ekipmanları bu sefer tercih etmedi; bunun yerine sembolik bir gönderme yaparak çöp poşetleriyle kaymayı tercih etti.