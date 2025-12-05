Nurcan Öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı

Olay, Eskişehir'deki TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir 5'inci sınıf öğrencisi korkuluklardan koparıp ağzına attığı sentetik çimlerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. Çocuğun nefessiz kaldığını ve morardığını gören bir öğretmen diğer öğretmenlere haber verdi. O esnada 2 hafta önce uygulamalı ilk yardım eğitimi alan öğretmen Nurcan Beşer, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale etti.

Öğretmen Beşer'in çabaları başta sonuç vermezken, müdahalenin kartarlılıkla devam ettirilmesi sonucunda çocuğun boğazına takılan sentetik çimler ağzından çıktı. Boğulmak üzere olan öğrenci, öğretmeninin doğru ve soğukkanlı müdahalesiyle kurtarıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.