Nurcan Öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı
05.12.2025 11:37
İHA
Eskişehir'de bir öğretmen okul bahçesinde nefessiz kalan öğrencisinin, Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı.
Olay, Eskişehir'deki TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir 5'inci sınıf öğrencisi korkuluklardan koparıp ağzına attığı sentetik çimlerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. Çocuğun nefessiz kaldığını ve morardığını gören bir öğretmen diğer öğretmenlere haber verdi. O esnada 2 hafta önce uygulamalı ilk yardım eğitimi alan öğretmen Nurcan Beşer, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale etti.
Öğretmen Beşer'in çabaları başta sonuç vermezken, müdahalenin kartarlılıkla devam ettirilmesi sonucunda çocuğun boğazına takılan sentetik çimler ağzından çıktı. Boğulmak üzere olan öğrenci, öğretmeninin doğru ve soğukkanlı müdahalesiyle kurtarıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"HEİMLİCH MANEVRASI UYGULADIM FAKAT ÇOK UĞRAŞTIM"
Olay anını anlatan öğretmen Nurcan Beşer, "Öğrencimiz, okulun korkuluklarındaki sentetik çimlerden bir tanesini herhalde rulo yapmış ama koşarken farkında olmadan ağzına almış. Tabii biz bunu bilmiyorduk. Sonra arkadaşım elindeki düdüğü bir-iki kez çalınca bir şey olduğunu anladım. Hemen o tarafa doğru yöneldim. Orada öğrencinin bir tanesinin morardığını ve nefessiz kaldığını gördüm. Öğrenciye Heimlich manevrasını uygulamak istedim, fakat boğazındakini çıkartmakta çok zorlandık. İlk başta çıkmadı. Sonra öğrencilere şeker ve benzeri bir şey yiyip yemediklerini sordum. Onlar da böyle bir şey olmadığını söylediler. Öğlen yemeği yedi de boğazına maydanoz gibi bir şey kaçtı mı diye düşündüm. Sonra ağzına bir yudum su verip yuvarlamasını ve yutmamasını söyledim ama çocuk kendinde değil gibiydi. İkide bir yere yığılıyordu, nefes alamıyordu. Sonra ben bir kez daha Heimlich manevrası yapınca boğazındaki o parça çıktı. Tabii çocuk rahatladı ama ben hayatımda böyle bir an yaşamadım; hem üzüldüm hem de sevindim" dedi.
"BUNU HER ÖĞRETMEN ÖĞRENMELİ"
Yaklaşık 2 hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kursuna katıldığını anlatan Beşer, sözlerine devam etti:
"Burada bu manevraları uygulamalı bir şekilde birebir öğrendim. Bunu her öğretmenin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yardım anında kişilere uygulanacak adımları birebir olarak gösterdiler. Böyle olunca eğitim lafta kalmadı, uygulamalı olunca aklınızda bir şeyler kalabiliyor. Öğrendiklerimi o gün orada uyguladım ve bundan çok mutlu oldum. Bakanlığımızdan bunu özellikle rica ediyorum, bence bütün öğretmen arkadaşlarımıza böyle eğitimler verilmeli. Aile telefonla arayarak bana teşekkürlerini iletti. Çok stresli bir olaydı. Ben o olaydan sonra bir saat boyunca kendime gelemedim, derse giremedim. Çünkü rengim bile atmıştı. Çocuğumuzun o gün orada hayatını kaybedebileceğini düşündüm."
