Obez köpek "Ori" pilatesle zayıflıyor. 18 kilodan 16,5 kiloya düştü

Yağmur Denli, kilo verme sürecinde önemli olanın süreci kalıcı hale getirmek olduğunu vurgulayarak, "Çünkü kilo problemi sadece kilolu görünmesiyle alakalı bir durum değil. Yani sağlık problemleri, kalp, karaciğer problemleri, çok ciddi eklem ve omurga problemleriyle de karşılaşıyoruz; bir süre sonra da solunum problemleri. Kilo bunların hepsini aslında tetikliyor ve bir kısır döngü haline geliyor. Çünkü sağlık problemleri başladığı zaman hareketler de yavaşlıyor ve kilo artışı daha da hızlanmaya başlıyor. Ve biz bu sürecin içerisinden çıkarken bayağı bir sorun yaşayabiliyoruz. Yürüme güçlüğü vardı ve yürürken çok zorlanıyordu. Ori bu kadar hırıltılı bir köpek değilken kilo artışıyla hırıltı sorunu da arttı. Eren Timur, bilinçli bir ebeveyn olarak yürüyüşleri ve egzersizlerini yaptırıyor. Kilo problemini de fark edince bundan dolayı da yollarımız kesişmiş oldu" dedi.

"DENGELİ BESLEMEK GEREKİYOR"

Denli, kilolu hayvanların sevimli göründükleri algısının hayvanlara aslında zarar verdiğini söyleyerek, "Tombiş hayvanlar sevimli görünebiliyor ama onlara yaptığımız şey iyilik değil kötülük oluyor. Ömürlerini kısaltmak ya da kalan hayatlarını sancılı bir süreçte geçirmelerini sağlamak oluyor. Onun için dengeli beslemek gerekiyor. Evet tabii ki de onları ara ara şımartacağız ama tamamen sağlıklarını düşünerek ve onların bir hayvan olduğunu unutmadan onların yönelik bir beslenme düzeniyle. Onların da egzersiz ve hareket etme hakları var. Bunları da mutlaka sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı