Obruk tehlikesi giderek artıyor. Yerleşim yerlerine gelebilir
23.02.2026 12:44
İHA
Kuraklığın etkisi ile oluşmaya başlayan obruklar tedirginlik yaratıyor. Yapılan incelemelerde Aksaray'da 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi.
86 OBRUK TESPİT EDİLDİ
Artan kuraklık İç Anadolu Bölgesinde obruk oluşumlarına neden olmaya devam ediyor. Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray'da da oluşmaya başlayan obruklar bölgede tedirginliğe neden oluyor. İncelemelerde Aksaray genelinde 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. Uzmanlar, yeraltı sularının çekilmeye devam etmesiyle birlikte obrukların yerleşim yerlerine kadar gelebileceğini belirtiyor. Tarımsal üretimde ilk sıralarda yer alan Aksaray hem toprak kaybı hem de kuraklık sebebiyle ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.
TARIM VE HAYVANCILIK TEHLİKEDE
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son yıllarda yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık artarken, vatandaş geçimini ve topraklarını düşünüyor. Tarımsal üretimde Türkiye'de birçok üründe ilk 10'a giren Aksaray'da 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak toplam 20 bin civarında su kuyusu bulunuyor. Eskiden yüzeye çok yakın seviyelerden çıkan yeraltı suyu ise her geçen gün daha derine iniyor.
OBRUKLAR YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR
Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Tayfun Aydın, “Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak 20 bin civarında su kuyusu var. Yeraltı suları çekiliyor ve dolayısıyla obruklar oluşuyor. Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi. Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar. Eğer ki bu şekilde su çekilmeye devam ederse obruk oluşumları çoğalacak ve yerleşim yerlerine doğru gelecektir, çok büyük tehlike arz etmektedir.” ifadeleriyle uyarılarda bulundu.
YASAL UYARI
AKSARAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKSARAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.