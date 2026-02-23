Obruk tehlikesi giderek artıyor. Yerleşim yerlerine gelebilir

Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Tayfun Aydın, “Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak 20 bin civarında su kuyusu var. Yeraltı suları çekiliyor ve dolayısıyla obruklar oluşuyor. Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi. Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar. Eğer ki bu şekilde su çekilmeye devam ederse obruk oluşumları çoğalacak ve yerleşim yerlerine doğru gelecektir, çok büyük tehlike arz etmektedir.” ifadeleriyle uyarılarda bulundu.