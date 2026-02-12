Ölü gömme geleneklerine ışık tutuyor. Gözler 2 bin yıllık nekropolde

İznik Hisardere Nekropolü, Bursa'nın İznik İlçesindeki Hisardere Köyü'nde bulunuyor. Alan, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1992 yılında I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi ve kaçak kazıların önüne geçmek için 2018 yılında kamulaştırıldı.

Hisardere Nekropol alanı MS 2. ve 5. yüzyıllar arasındaki buluntularıyla Nikaia (İznik) ölü gömme gelenekleri hakkında oldukça değerli bilgiler sunuyor. Nekropol alanında MS 2. yüzyıla tarihlenen; Gregorios Lahdi, Tanrılar Lahdi , Antigonos Lahdi ve Nigrenie ve Kızı Astyrist‘in Lahdi, Eros kabartmalı iki adet lahit bulunuyor.

Ortaya çıkarılan eserler, İznik Müzesi’nde sergileniyor.