Ölü gömme geleneklerine ışık tutuyor. Gözler 2 bin yıllık nekropolde
12.02.2026 16:09
İHA
Bursa'daki Hisardere Nekropolü’nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar tüm hızıyla devam ediyor. Yakın zamanda bulunan Çoban İsa figürü, büyük merak uyandırmıştı.
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Hisardere Nekropolü’nde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Usta, alandaki çalışmalar hakkında İznik Müze Müdürü Tolga Koparal’dan bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen kazılar; İznik Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç’in bilimsel koordinatörlüğünde ve uzman ekip tarafından titizlikle sürdürülüyor.
Geçtiğimiz aylarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve Anadolu’da şimdiye dek bilinen tek örnek olma ihtimali taşıyan ‘Çoban İsa’ figürlü hipoje mezar odası, Hisardere Nekropolü’nün arkeolojik ve tarihi önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Erken Hristiyanlık dönemine ışık tutan bu önemli buluntu, bilim dünyasında büyük ilgi görüyor.
HİSARDERE NEKROPOLÜ HAKKINDA
İznik Hisardere Nekropolü, Bursa'nın İznik İlçesindeki Hisardere Köyü'nde bulunuyor. Alan, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1992 yılında I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi ve kaçak kazıların önüne geçmek için 2018 yılında kamulaştırıldı.
Hisardere Nekropol alanı MS 2. ve 5. yüzyıllar arasındaki buluntularıyla Nikaia (İznik) ölü gömme gelenekleri hakkında oldukça değerli bilgiler sunuyor. Nekropol alanında MS 2. yüzyıla tarihlenen; Gregorios Lahdi, Tanrılar Lahdi , Antigonos Lahdi ve Nigrenie ve Kızı Astyrist‘in Lahdi, Eros kabartmalı iki adet lahit bulunuyor.
Ortaya çıkarılan eserler, İznik Müzesi’nde sergileniyor.
