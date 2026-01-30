Ölü tavuklar dereye atıldı, 8 köy susuz kaldı
30.01.2026 16:28
İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dere yatağına atılan ölü tavuklar nedeniyle 8 köyün içme suyu geçici olarak kesildiği bildirildi.
Alaplı'da geçtiğimiz günlerde dereye atılan çok sayıda ölü tavukların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dere yataklarından beslenen ve 8 köyün içme suyunu karşılayan depolardan su numuneleri alındı.
Yapılan analizlerin sonuçları netleşene kadar dere kenarında bulunan kuyulardan su temin edilmesi geçici olarak yasaklandı. Bu kapsamda Çayköy, Sabırlı, Okçular, Çamlıbel, Kürlükler, Sarıkadı, Mollabey ve Çamcılar köylerine su verilemediği öğrenildi.
Köylerin mağdur olmaması için Özel İdare Şefi Selçuk Haşimoğlu ile İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın koordinasyonunda su tankerleriyle su dağıtım çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı.
İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın yaptığı açıklamada, "Tüm köylerimizin su ihtiyacı olması halinde tankerlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, su numune sonuçlarının açıklanmasının ardından durumun yeniden değerlendirileceğini ve halk sağlığını riske atacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini belirtti.
