Ölü tavuklar dereye atıldı, 8 köy susuz kaldı

Yapılan analizlerin sonuçları netleşene kadar dere kenarında bulunan kuyulardan su temin edilmesi geçici olarak yasaklandı. Bu kapsamda Çayköy, Sabırlı, Okçular, Çamlıbel, Kürlükler, Sarıkadı, Mollabey ve Çamcılar köylerine su verilemediği öğrenildi.