"Ölüyorum" diye bağırdı, heimlich manevrasıyla hayatı kurtuldu

Heimlich manevrasıyla hayata tutunan müşteri Sabahattin Özalan, "Kuşbaşı yemeği yaptırmıştım. Yemek yediğim sırada garsondan ayran isterken konuştuğum esnada ağzımdaki yemek boğazıma kaçtı. Masada su yoktu ve su içmek için lavaboya koştum. Su içince daha kötü oldum ve tam nefes alamaz oldum. Çalışan arkadaşlara ‘ölüyorum' diye bağırdığım esnada garson arkadaş arkama geçip heimlich manevrasını uyguladı ve nefes almaya başladım. Heimlich manevrasını yaşamaya tutundum. O anda ölümü gördüm sanki denizde boğulduğumu hissettim. Garson arkadaşa çok teşekkür ederim. Hızır gibi yetişerek kurtardı. Heimlich manevrası çok önemli ve kimse bilmeseydi ben ölürdüm. Her ailenin bir ferdi heimlich manevrasını bilmelidir" ifadelerini kullandı.