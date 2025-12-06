"Ölüyorum" diye bağırdı, heimlich manevrasıyla hayatı kurtuldu
06.12.2025 11:00
İHA
Hatay'da yemek yediği esnada nefes borusuna kaçan lokmayla nefes almakta zorluk çeken müşteriyi garson, heimlich manevrasıyla kurtardı.
"BUNU YAPACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ"
Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde bulunan bir sosyal dinleme tesisinde kuşbaşı yemek yiyen müşteri Sabahattin Özalan, nefes almakta güçlük çekince hareketleriyle kendini belli etmeye başladı. Müşterisinin tam tıkanıklık nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini fark eden tesiste görevli garson Burhan Temir, Özalan'a heimlich manevrası yaparak nefes almasını sağladı. Kameraya yansıyan yaşam mücadelesindeki müdahalesiyle takdir toplayan Temir, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ilk yardım kursunda öğrendiği bilgilerle müşterisini hayata tutundurdu. Heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtaran garson Temir, "Misafire heimclich manevrasını uygulayarak kurtardım, bu heimclich manevrasını kullanacağım aklıma gelmezdi" dedi.
"ÖLÜYORUM DİYE BAĞIRDIM"
Heimlich manevrasıyla hayata tutunan müşteri Sabahattin Özalan, "Kuşbaşı yemeği yaptırmıştım. Yemek yediğim sırada garsondan ayran isterken konuştuğum esnada ağzımdaki yemek boğazıma kaçtı. Masada su yoktu ve su içmek için lavaboya koştum. Su içince daha kötü oldum ve tam nefes alamaz oldum. Çalışan arkadaşlara ‘ölüyorum' diye bağırdığım esnada garson arkadaş arkama geçip heimlich manevrasını uyguladı ve nefes almaya başladım. Heimlich manevrasını yaşamaya tutundum. O anda ölümü gördüm sanki denizde boğulduğumu hissettim. Garson arkadaşa çok teşekkür ederim. Hızır gibi yetişerek kurtardı. Heimlich manevrası çok önemli ve kimse bilmeseydi ben ölürdüm. Her ailenin bir ferdi heimlich manevrasını bilmelidir" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.