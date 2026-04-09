Ömrü 20 gün. Birbirinden farklı isimlerle biliniyor, kopartmanın cezası 700 bin TL
09.04.2026 10:08
İHA
Batman'ın ters laleler, baharın gelişiyle birlikte bölgeye renk kattı. Halk arasında farklı isimlerle de bilinen endemik bitki, kısa ömrüne rağmen dikkat çekmeyi başarıyor.
Sason ilçesinin yayla kesimlerinde yetişen ters lalelerin 20 günlük ömrü var. Ekosistem açısından büyük öneme sahip olan bu bitki türü, koruma altında bulunuyor. Bu doğal yetişen bitkiyi koparmanın cezası ise 700 bin Tl.
BİRÇOK HÜZÜNLÜ HİKAYEYE KONU
Bölge halkından Erhan Bozkurt, ters lalelerin Güneydoğu Anadolu'da karların erimesiyle ortaya çıktığını belirterek, ziyaretçilerin de bu manzaraları izlemek için geldiğini söyledi. "Ağlayan gelin", "Hüzün çiçeği" ve "Kerbela çiçeği" olarak bilinen ters lalelerin birçok hüzünlü hikayeye konu olduğuna değinen Bozkurt, korunması gereken de bir değer olduğunu vurguladı.
Öte yandan, farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de Kelhasan köyü kırsalına çıkarak ters laleleri yakından görme fırsatı da buluyor. Vatandaşlar, kısa süreliğine açan bu nadide çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekerek doğanın sunduğu bu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.
