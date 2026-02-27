Önce kuraklık sonra taşkın. Binlerce arazi sular altında kaldı

Aşırı yağışlarla birlikte Antakya ilçesinde bulunan Amik Ovası'nda dere yatakları taştı. Binlerce dönüm tarım arazisi ve çevredeki mahallelerde bulunan evler sular altında kaldı.

Vatandaş Özkan Güler, "Kanallarının temizlenmemesinden dolayı her yıl bu durumu yaşıyoruz, Kaynağını bilemiyoruz ama kanallarda su çekmiyor'' dedi.

Güler, sözlerine ‘’Şu anda 250 dönüm arazim sular altında. Geçen yıl kuraklık vardı ama bu yıl afeti gördük. Burada her 2 yılda 1 bu durumu yaşıyoruz'' şeklinde devam etti.