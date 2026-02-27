Önce kuraklık sonra taşkın. Binlerce arazi sular altında kaldı
27.02.2026 10:30
Hatay'da 2026 yılında kendini gösteren yağışlı havayla birlikte Amik Ovası'nda binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.
Meteoroloji verilerine göre; Hatay'da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yaşanan kuraklıkla birlikte barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüştü. Yılbaşıyla birlikte kentte yağışlı hava etkili olmaya başladı ve 2026 yılı bereketiyle geldi.
Aşırı yağışlarla birlikte Antakya ilçesinde bulunan Amik Ovası'nda dere yatakları taştı. Binlerce dönüm tarım arazisi ve çevredeki mahallelerde bulunan evler sular altında kaldı.
Vatandaş Özkan Güler, "Kanallarının temizlenmemesinden dolayı her yıl bu durumu yaşıyoruz, Kaynağını bilemiyoruz ama kanallarda su çekmiyor'' dedi.
Güler, sözlerine ‘’Şu anda 250 dönüm arazim sular altında. Geçen yıl kuraklık vardı ama bu yıl afeti gördük. Burada her 2 yılda 1 bu durumu yaşıyoruz'' şeklinde devam etti.
Vatandaş Taha Ataç ise "Sanki önceden tarım arazisiyken sonradan göl olmuş gibi görünüyor. Kontrolsüz bir durum var. Şu an her yer sular altında ve ilginç bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.
