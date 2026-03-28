Önce üzen sonra sevindiren haber. İlçenin simge yapısı yıkılıyor

Arnavutköy'ün sembol yapılarından biri olan caminin yıkım öncesindeki son hali ve devam eden hazırlık çalışmaları paylaşıldı.

Yıkım ve yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından caminin daha modern ve depreme dayanıklı şekilde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Cami cemaatinden Mustafa Turgut, yıkımı duyunca ilk başta üzüldüklerini ancak yapının yerine daha güzelinin yapılacağını duyunca rahatladıklarını ifade etti. Camide, uzun yıllardır kuş beslediğini anlatan Turgut, yıkım nedeniyle duygulandığını da sözlerine ekledi.