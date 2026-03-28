Önce üzen sonra sevindiren haber. İlçenin simge yapısı yıkılıyor
28.03.2026 15:24
Son Güncelleme: 28.03.2026 15:35
İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 46 yıldır hizmet veren ve ilçenin simgelerinden biri olan Arnavutköy Merkez Camisi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak.
Arnavutköy'de bulunan ve uzun yıllardır vatandaşların ibadet ettiği camide yapılan incelemelerde depreme karşı riskli olduğu tespit edildi. Bu kapsamda caminin yıkılarak aynı noktada yeniden inşa edilmesine karar verildi.
Yıkım öncesinde caminin kubbelerinde ve iç bölümünde söküm çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kubbedeki bazı malzemelerin söküldüğü, bir kısmının ise hala yerinde olduğu görüldü. Söküm sürecine ait görüntüler drone ile kaydedildi.
Arnavutköy'ün sembol yapılarından biri olan caminin yıkım öncesindeki son hali ve devam eden hazırlık çalışmaları paylaşıldı.
Yıkım ve yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından caminin daha modern ve depreme dayanıklı şekilde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
Cami cemaatinden Mustafa Turgut, yıkımı duyunca ilk başta üzüldüklerini ancak yapının yerine daha güzelinin yapılacağını duyunca rahatladıklarını ifade etti. Camide, uzun yıllardır kuş beslediğini anlatan Turgut, yıkım nedeniyle duygulandığını da sözlerine ekledi.
Belediye, ilçe sakinlerine yeni projede 4 bin kişilik ibadet alanının yanı sıra kütüphane, eğitim merkezi, çok amaçlı salon ve meydan düzenlemeleri gibi sosyal ve kültürel alanlar da sunacak.
Yapılacak tasarımın seçiminde vatandaşlar da söz sahibi olacak.
