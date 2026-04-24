Ordu'da deniz kahverengiye döndü
24.04.2026 15:00
Son Güncelleme: 24.04.2026 15:26
İHA
Ordu'da denizin rengi, etkisini gösteren yağışların ardından Karadeniz'e dökülen çamurlu sular nedeniyle değişti.
Ordu'da hafta başından beri etkisini gösteren yağışlar, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklıkları arttı, dere ve ırmaklara taşınan yağmur suları ise Karadeniz'e ulaştı. Irmakların Karadeniz'e döküldüğü noktalarda da denizin yüzeyi çamurlu sularla birleşti.
Ordulu vatandaşlardan Hasan Aktaş, yağışlar sebebiyle oluşan görüntüyle alakalı şöyle konuştu:
“Dereden denize akan sularda ileri derecede kahverengileşme, toprak göçü gibi bir durum mevcut. Mevsimin bu zamanında bu kadar olması normal gelmiyor ama bakıldığında güzel bir görüntü de oluşuyor. Şu anda denizin kıyı kesimlerinde kahverengilik vardı, şimdi ise epey açıklarda bulanıklık görülüyor.”
