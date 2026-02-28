Ordu'da heyelan. Evler devrildi, halı saha yıkıldı

Şehrin değişik yerlerinde de kaymalar olduğunu belirten Erol, üç gün önce Ünye ilçesinde yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın alternatif yollardan verildiğini anlattı.

Erol, Bolaman tarafında da toprak kayması olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Maalesef bu yapılaşma tarzıyla 'bunlar olmaz' diyebilme şansımız yok. Korkum ve endişem, iyi bir yağış var, toprak da suya doydu. Dere yatakları ile ilgili dikkatli olmamız gerekir. Taşkına neden olacak şekilde dere yataklarının önünü kapatacak bir yanlışa sebep olmayalım. Çünkü ciddi bir kar kütlesi de var.''