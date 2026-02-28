Ordu'da heyelan. Evler devrildi, halı saha yıkıldı
28.02.2026 15:44
AA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev ile halı saha yıkıldı, mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Vali Muammer Erol, ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi'nde heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.
Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yağışın belli bir miktarı geçmesinin ardından bu tarz kaymalar olabildiğini söyledi.
Şehrin değişik yerlerinde de kaymalar olduğunu belirten Erol, üç gün önce Ünye ilçesinde yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın alternatif yollardan verildiğini anlattı.
Erol, Bolaman tarafında da toprak kayması olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
“Maalesef bu yapılaşma tarzıyla 'bunlar olmaz' diyebilme şansımız yok. Korkum ve endişem, iyi bir yağış var, toprak da suya doydu. Dere yatakları ile ilgili dikkatli olmamız gerekir. Taşkına neden olacak şekilde dere yataklarının önünü kapatacak bir yanlışa sebep olmayalım. Çünkü ciddi bir kar kütlesi de var.''
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise heyelan meydana gelen alanda aynı zamanda bentonit yataklarının da olduğunu söyledi.
Bölgede daha önce de heyelan yaşandığını anlatan Güler, "Geçen sene Ordu'da 920 heyelan oldu. Buralar hassas bölgeler. Şu anda geçişe kapatıldı. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" dedi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da aynı alanda daha önce afet riski kapsamında bazı evlerin tahliye edildiğini belirtti.
Bölgedeki gelişmelerin ekiplerce izlendiğini ve yolların ulaşıma kapatıldığını ifade eden Kibar, "Sabaha karşı ciddi bir hareketlenmeyle birlikte yaklaşık 100 dönümlük alanda heyelan oluştu" diye konuştu.
Yağışın devam ettiğini, zeminin ise hala yumuşak olduğunu dile getiren Kibar, şunları kaydetti:
"Toprak doygunluğu üst seviyede. Bölgede kayma devam ediyor. Hareketliliği takip ediyoruz. İlgili kurumların koordinasyonunda bölgede olumsuz bir duruma sebebiyet vermemek için ekipler titiz bir şekilde çalışıyor."
Hatlarda meydana gelen sorun nedeniyle elektrik ve su kesintisi yaşandığını belirten Kibar, akşam saatlerine kadar sorunun giderilmeye çalışılacağını vurguladı.
