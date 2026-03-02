Ordu'nun güzide lezzetine zirai don riski, üretici endişeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Şu anda ilimizin yüksek ve orta kesimlerinde kar yağışı var. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre kısmen de olsa zirai don uyarısı var. Şu anda yağan karın çok sert soğuklarla etkili olmadığını görüyoruz. Aslında bu kar yağışı olumlu da diyebiliriz.” ifadeleriyle kar yağışının bitki için besleyici yönüne dikkat çekti.

Üreticinin geçen yıl yaşanan zirai dondan dolayı endişelendiğini belirten Soydan "Bundan sonraki her geçen gün fındıkta yaprakların daha da açtığı bir gündür, bu süreçten sonra yağacak olan karın ve hava sıcaklığının sıfırın altında derecelerde seyretmesi de risk teşkil edebilir" ifadelerine yer verdi.