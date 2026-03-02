Ordu'nun güzide lezzetine zirai don riski, üretici endişeli
02.03.2026 10:44
İHA
Ordu'da bugüne kadar yağan karlar fındık için don tehlikesi yaşatmıyordu. Ancak ilerleyen günlerde etkili olacak kar yağışının fındık için zirai don endişesi yaratacak.
ZİRADİ DON RİSKİ
Ordu'da şubat ayının sonunda olmasına rağmen kentin orta ve yüksek kısımlarına yapan kar fındık üreticisini tedirgin etti. Üreticiler, geçen yıl nisan ayında ülke genelinde etkili olan ve büyük zarara neden zirai don olayını hatırlarken, mevsiminde yağan karın şuan için zirai don tehlikesi oluşturmadığı, aksine fındık dalları ve toprak için yararlı olduğu ancak az da olsa zirai don riskinin bulunduğu belirtti.
DOZUNDA KAR BESLEYİCİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Şu anda ilimizin yüksek ve orta kesimlerinde kar yağışı var. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre kısmen de olsa zirai don uyarısı var. Şu anda yağan karın çok sert soğuklarla etkili olmadığını görüyoruz. Aslında bu kar yağışı olumlu da diyebiliriz.” ifadeleriyle kar yağışının bitki için besleyici yönüne dikkat çekti.
Üreticinin geçen yıl yaşanan zirai dondan dolayı endişelendiğini belirten Soydan "Bundan sonraki her geçen gün fındıkta yaprakların daha da açtığı bir gündür, bu süreçten sonra yağacak olan karın ve hava sıcaklığının sıfırın altında derecelerde seyretmesi de risk teşkil edebilir" ifadelerine yer verdi.
YASAL UYARI
